«Я не верю в это»: Сталлоне распрощался с Рокки

Голливудский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне сообщил в своем инстаграме, что прощается со своим культовым персонажем — Рокки Бальбоа, созданным им 42 года назад. Актер опубликовал трогательное видео, в котором поблагодарил зрителей всего мира за любовь к его киногерою.

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«Я хочу поблагодарить всех вокруг, весь большой мир за то, что они приняли в свои сердца Рокки на более чем 40 лет. Это была моя высшая привилегия — иметь возможность создать и играть этого значимого персонажа. И хотя это разбивает мне сердце, к сожалению, все проходит и заканчивается. Я люблю вас, добрые и щедрые люди, и самое замечательное в том, что Рокки никогда не умрет, потому что он живет в вас», — написал Сильвестр.

Также актер обратился к Майклу Бакари Джордану, исполнившему роль Адониса Джонсона, сына друга Рокки Бальбоа, бывшего чемпиона Аполло Крида в фильме 2015 года «Крид: Наследие Рокки».

«Это самый подходящий момент, чтобы уйти, потому что моя история рассказана. Современному поколению зрителей должен открыться совершенно новый мир. Пришла твоя очередь носить эту мантию», — заключил Сталлоне.

В эфире шоу «Доброе утро, Британия» актер Дольф Лундгрен (Иван Драго) и его кино-сын Флориан Мунтяну (Виктор Драго) прокомментировали заявление Сталлоне.

«Я слышал об этом раньше. Я не верю в это, но посмотрим», — сказал Лундгрен.

Мунтяну согласился с ним, по его мнению, у Сталлоне будет еще как минимум роль-камео.

«Я тоже так думаю. Может быть, будет маленькая роль. Увидим», — предположил Флориан.

Спортивная драма «Крид 2» выйдет на российские экраны 10 января 2019 года, тогда как мировая премьера состоялась 21 ноября текущего года.

В центре сюжета — боксер Адонис Крид (Майкл Б. Джордан), который пытается балансировать между личными обязательствами и подготовкой к предстоящему поединку, который должен стать самым большим вызовом в его жизни.

Напряжение на ринге усиливается встречей с противником, который тесно связан с прошлым семьи Крида. Легендарный Рокки Бальбоа по-прежнему тренирует Адониса, вместе им предстоит столкнуться с их общим наследием, понять, за что стоит бороться, и осознать, что нет ничего важнее семьи.

Сталлоне снова не только воплотил образ Рокки Бальбоа, но и выступил в качестве сценариста и продюсера сиквела. Роль сына Ивана Драго по имени Витор исполнил румынский боксер Флориан «Биг Насти» Мунтяну, возлюбленную Крида-младшего, певицу Бьянку, вновь сыграла Тесса Томпсон.

Уже появились первые рецензии на фильм, критики расходятся во мнениях. Одним кажется, что «лишенная индивидуальности» лента является «перефразированием классики», но при этом «все же продается». Другие называют новый фильм «сильным продолжением с несколькими неожиданными сюрпризами и множеством плавных финтов, которые вы видели раньше».

Между тем за свои дебютные выходные в США лента показала выручку в $35,3 млн. Более того, фильм возглавил вневременной топ наиболее прибыльных премьер из числа игровых картин за уикенд, приуроченный ко Дню Благодарения, взяв $55,8 млн.

Первый фильм о боксере Рокки Бальбоа по сценарию Сильвестра Сталлоне снял режиссер Джон Эвилдсен в 1976 году, получив три премии «Оскар», «Золотой глобус» и еще ряд престижных кинопремий. При бюджете в $1 млн «Рокки» собрал $56,5 млн, став самым кассовым фильмом года в американском прокате в ноябре 1976 года.

После этого с 1979 по 2006 годы было выпущено пять сиквелов картины.

Известно, что главным источником вдохновения для фильма стал бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Мохаммедом Али и Чаком Уэпнером. Прототипами Рокки Бальбоа являются Рокки Марчиано, Чак Уэпнер и Джо Фрейзер, — правда, Сталлоне это отрицал. Тем не менее он предложил Уэпнеру попробоваться на роль спарринг-партнера Рокки во втором фильме, но в итоге боксер не прошел кастинг.