«Уродливая работа»: назван худший мультфильм Disney

Портал Collider составил рейтинг лучших и худших фильмов студии Walt Disney, представив список из 57 полнометражных картин. Первое место занял мультфильм «Пиноккио», созданный в 1940 году, а последняя строчка, в свою очередь, досталась ленте »Цыпленок Цыпа» 2005-го.

По мнению критиков, мультфильм «Пиноккио», снятый по мотивам популярной сказки итальянского писателя Карло Коллоди 1881 года «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы», является классикой Disney. Действительно, «Пиноккио» — второй по счету полнометражный анимационный фильм, снятый студией.

««Пиноккио» — анимационная сенсация, созданная совершенно фантастическим образом, как и с точки зрения анимации, так и эмоциональной напряженности. <...> Как и все величайшие сказки, эта — относительно проста и моралистична, но остается с вами надолго после того, как вы услышите рассказ», — пишет издание.

Кроме того, «Пиноккио» — первый мультфильм, удостоенный двух премий «Оскар» в номинации «Лучшая песня» за саундтрек «When You Wish On a Star».

«Есть причина, почему «When You Wish On a Star» стала главной песней не только мультфильма, но и для компании в целом; это волнующе и волшебно», — подчеркивают авторы статьи.

На второй строчке рейтинга оказалась «Спящая красавица» 1959 года. В статье говорится о том, что «это анимация от студии Walt Disney в ее самом прекрасном и широком проявлении».

Портал также обращает особое внимание на работу иллюстратора Эйвинда Эрла, благодаря которому картина стала одним из самых амбициозных проектов студии.

Третье место, по версии ресурса, досталось анимационной ленте »Фантазия», снятой в 1940 году. Как пишет Collider, этот мультфильм из девяти музыкальных номеров стал настоящим шедевром.

Уолт Дисней создал «Фантазию» совместно с дирижером Филадельфийского оркестра Леопольдом Стоковским. Сотрудничество с музыкантом сделало картину одним из самых смелых экспериментов Диснея. В мультфильме был впервые использован многоканальный звук, а стиль картины тяготеет к абстракционизму и авангарду. В 1942 году мультфильм завоевал две премии «Оскар», в том числе и «за исключительный вклад в продвижение звука в кинематографе».

В топ-10 картин Disney по версии издания также попали мультфильм про олененка «Бэмби», снятый по мотивам книги австрийского писателя и журналиста Феликса Зальтена, история про «Красавицу и Чудовище», фильм про слоненка с большими ушами «Дамбо», а также «Король Лев», »Питер Пэн», «Моана» и «Белоснежка и семь гномов».

Самым худшим фильмом, занявшим 57-ю позицию в списке, стал «Цыпленок Цыпа», созданный в 2005 году. Автор статьи назвал ленту «самой уродливой работой Диснея». Кроме того, издание напомнило и о небольших сборах фильма: при бюджете $150 млн «Цыпленок Цыпа» собрал в США около $135 млн.

По мнению авторов статьи, картина оказалась невзрачной, неинтересной и быстро забылась зрителями. «Это было также беспорядочно и бесцельно и отмечено такой же творческой и финансовой неопределенностью», — подчеркивает Collider.

В пятерке «худших» мультфильмов студии Disney также оказались «Лис и пес» 1981 года, «Не бей копытом» 2004-го, «Динозавр», снятый в 2000 году, и «Вольт» 2008-го. По мнению Collider, психоделическая комедия «Не бей копытом» является «бесславной кончиной традиционной «диснеевской» анимации», безмозглой и слабосильной».

Ранее компания Walt Disney объявила о создании собственного стримингового сервиса Disney+, запуск которого запланирован на конец 2019 года. Одновременно со стартом платформы в ее репертуаре должны появиться сразу нескольких картин, в числе которых сериал по мотивам вселенной «Звездных войн», мини-сериал про бога Локи с Томом Хиддлстоном в главной роли и проект про героев мультфильма «Корпорация монстров».