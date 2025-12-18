Канделаки назвала появление Путина в «Простоквашино» огромным событием

Генеральный директор телеканала ТНТ и телеведущая Тина Канделаки в беседе с ТАСС поддержала появление образа президента России в новогоднем эпизоде мультфильма «Простоквашино».

Канделаки положительно оценила, что президент появился в картине. По мнению директора ТНТ, появление Путина подтверждает ее мысль о том, что «Простоквашино» — самый семейный и безопасный мультфильм.

«Потому что президент в новогодние праздники всегда объединяет всю страну. Впервые, помимо поздравления 31 декабря, которое мы ждем всей страной и которое является вехой перехода из одного года в другой для всех россиян, появление президента в детском мультфильме — это огромное событие для всей страны, особенно для детей», — поделилась телеведущая.

Канделаки также пообещала включать обращение президента в следующий новогодний фильм от ТНТ. Его может исполнить комик Comedy Club Дмитрий Грачев. Известно, что юморист озвучит Путина в новогоднем выпуске «Простоквашино».

