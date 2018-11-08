Умер Оскар Рабин

В возрасте 90 лет скончался известный российский и французский художник Оскар Рабин. По словам официального представителя кавалера ордена Российской академии художеств «За служение искусству», Оскар Яковлевич умер 7 октября во Флоренции — накануне выставки, которая должна была пройти в Русской академии.

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«Это огромная утрата, — цитирует представителя ТАСС. — Россия и Франция потеряли великого художника».

Он также отметил, что Рабин приехал во Флоренцию после проведения на Корсике выставки, охватывающей последние десятилетия в творчестве мастера. Как рассказал представитель Оскара Яковлевича, во Флоренции художник заболел и перенес операцию.

«Мы говорили с Оскаром Яковлевичем несколько дней назад, — добавил представитель. — Казалось, ничто не предвещало его скорый уход из жизни».

Рабин будет похоронен на кладбище Пер-Лашез в Париже. О дате прощания пока не сообщается.

Оскар Рабин родился в 1928 году в Москве. В начале 40-х он учился в художественной студии Евгения Кропивницкого, уже после окончания Великой Отечественной войны — в Рижской Академии художеств. В 1950-м Рабин, на протяжение долгих лет зарабатывавший на жизнь тяжелым физическим трудом, женился на художнице Валентине Кропивницкой. Первая известность к Оскару Яковлевичу пришла в конце 50-х, когда он представил свои работы на выставке произведений молодых художников Москвы и Московской области, а также Всемирном фестивале молодежи и студентов.

В 60-е годы Рабин подвергался жесткой критике советской прессы за очернение СССР и депрессивность работ, тогда же его картины были впервые выставлены на зарубежной выставке — в Лондоне.

В 1969-м один из органов КПСС постановил, что для организации любой из выставок в Москве необходимо одобрение особых государственных экспертов. В ответ на это Рабин призывает коллег устраивать неофициальные показы картин на улицах и бойкотировать разрешаемые властью мероприятия. Как итог — в 1974 году Оскар Яковлевич становится организатором всемирно известной выставки работ художников-нонконформистов под названием «Бульдозерная выставка».

Спустя несколько лет Рабина арестовывают по обвинению в тунеядстве, сажая художника под домашний арест, и уже в 1978-м он уезжает во Францию, после чего лишается гражданства. Вернули советский паспорт мастеру лишь в 1990-м, а в середине нулевых он стал и гражданином России.

Сам Рабин рассказывал, что он и многие его коллеги стали «неофициальными художниками» не по своей воле.

«Мы были неофициальными художниками не по своей воле, а по воле государства,

— говорил мастер в интервью TimeOut. — Это была ошибка советской власти: тем, кто в искусстве ничего не понимал, социалистический реализм был неинтересен, как и все остальное. А те, кто понимал, видели, что это не живопись. Есть, конечно, такие художники, которые не хотят выставляться, вообще кому-либо показывать свои картины, я даже знаю одного такого, но большинство, и я в том числе, хотели просто участвовать в выставках, нормально работать. Но делать то, что от нас требовали, не могли. Я попробовал один раз написать что-то такое, оптимистичное, но потом порвал — на это смотреть было невозможно».

Уже в этом году — незадолго до своей смерти — Оскар Яковлевич признался, что после вынужденного отъезда из СССР ему было непросто творить.

«Когда я переехал в Париж, была проблема: пишу я этот парижский дом с горящими окнами. А ведь это не то! Это не бараки, над которыми луна огромная, в которых и сам я, и моя семья, и жизнь, которую я так хорошо знал», — передает его слова «Культура».

Работы Рабина в настоящее время находятся во многих музеях мира, включая Государственную Третьяковскую галерею, Государственный Русский музей, Московский музей современного искусства, Государственный центр современного искусства, а также американский Колодзей Арт Фонд и французский Музей Майоля.