MTV EMA: триумф Камилы Кабельо и провал Арианы Гранде

В ночь на 5 ноября по московскому времени в испанском городе Баракальдо прошла очередная ежегодная церемония вручения премий MTV Europe Music Awards, основанная популярным телеканалом более 20 лет назад (если быть точным — в 1994-м). Согласно регламенту, триумфаторов EMA (как и ее американского аналога — American Music Awards) определяли не члены жюри, а обычные слушатели, которые могли голосовать за любимых — или наиболее достойных — номинантов на сайте премии.

Ведущей EMA-2018 (и первой EMA, прошедшей в Стране Басков) была американская певица и актриса Хейли Стейнфелд. 21-летняя артистка, в 2011 году едва не получившая «Оскар» за роль в «Железной хватке», поразила гостей мероприятия разнообразием платьев, сменив за вечер порядка десяти нарядов, включая достаточно откровенный, в котором она появилась на красной дорожке.

Главным триумфатором церемонии стала американо-кубинская исполнительница Камила Кабельо, сумевшая превратить шесть номинаций в сразу четыре награды.

Так, певица победила в категориях «Лучший исполнитель», «Лучший видеоклип», «Лучшая песня» и «Лучший американский исполнитель». Несложно догадаться, что подобным успехом юная уроженка Гаваны обязаны своему огромному хиту «Havana», записанному при участии рэпера Янг Тага. Любопытно, что на уже упомянутой AMA-2018 Кабельо взяла все те же четыре награды, первенствовав в номинациях «Новичок года», «Коллаборация года», «Клип года», а также «Лучшая поп/рок-песня».

В свою очередь поп-певица Ариана Гранде и рэпер Пост Мэлоун, считавшиеся одними из главных фаворитов церемонии, на EMA-2018 откровенно провалились: имея по пять номинаций каждый, они остались без наград вовсе.

Пожалуй, главная на данный момент хип-хоп-артистка в мире Никки Минаж порадовала своих множественных европейских фанатов сразу тремя номерами, исполнив треки «Good Form», «Goodbye» и «Woman Like Me», после чего получила две награды: американке не оказалось равных в категориях «Лучший имидж» и «Лучший хип-хоп-исполнитель».

Одним из ярчайших выступлений вечера стал номер великой Джанет Джексон, исполнившей композицию «Made for Now». 52-летняя певица была удостоена почетной премии «Мировая икона», которую ранее получали такие титаны мировой музыки, как Queen, Уитни Хьюстон, Оззи Осборн, U2, Пол Маккартни и другие.

Лучшим исполнителем электронной музыки был ожидаемо признан диджей Маршмэллоу, появившийся на сцене в своей знаменитой маске, — личность артиста до недавнего времени оставалась неизвестной, однако в минувшем году имя электронщика было раскрыто (им оказался американец Крис Комсток).

Несмотря на это, Маршмэллоу вел себя на церемонии максимально скрытно, отказавшись даже произносить традиционную благодарственную речь: артист лишь дружелюбно помахал фанатам, после чего получил приз из рук актрисы Линдси Лохан и покинул сцену.

Новичком года стала хип-хоп-исполнительница Карди Би, вероятно, имевшая чуть более высокие ожидания от EMA-2018 — на American Music Awards этого года артистка, недавно ставшая мамой, к примеру, получила сразу три приза, включая «Лучшая рэп-композиция» и «Лучший рэпер».

Лучшей поп-певицей года слушатели признали англичанку Дуа Липу, тогда как главными рокерами стали участники австралийской группы 5 Seconds of Summer. В номинации «Лучший исполнитель альтернативы» победу одержали лос-анджелесские рокеры из Panic! at the Disco, а приз за лучшее живое выступление достался канадцу Шону Мендесу. Наконец, обладателями самой многочисленной фанатской группировки стал популярнейший корейский септет BTS, чьи поклонники уже не в первый раз удостаиваются подобных наград на престижных премиях.

Добавим, что назвали на MTV VMA — 2018 и главного артиста России. Им стал известный соул-исполнитель Джа Халиб, опередивший в борьбе за награду рэперов Элджея и Фараона, певицу Монеточку и группу МЫ.