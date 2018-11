Лорак уходит в отрыв: что случилось на «Голосе»

В преддверии четвертого эпизода нового сезона шоу «Голос», на сей раз добавившего к своему названию патетичное и многообещающее слово «Перезагрузка», наиболее заполненной была команда рэпера Басты, имевшая в своем составе сразу семерых исполнителей. Вторыми в этом условном споре шли поп-певица Ани Лорак и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, за предыдущие выпуски успевшие связать себя временными профессиональными узами с шестью музыкантами каждый. Наконец, самым избирательным наставником сезона являлся композитор и продюсер Константин Меладзе, ставший протеже пятерых конкурсантов. Согласно регламенту, нокаут-раунды начнутся лишь в тот момент, когда каждая из команд «сенсеев» будет иметь по 12 вокалистов.

Почетное право открывать очередную серию седьмого сезона флагманского «Голоса» выпало Юлиане Беляевой, которая выступила с композицией Стиви Уандера «They Won't Go When I Go» и поразила наставников фантастическим тембром. Не прошло и десяти секунд, как все волнения девушки относительно возможного непопадания в следующую стадию развеялись: к ней повернулся Меладзе. Уже под конец номера, впрочем, нажатыми были все четыре кнопки, и талантливой исполнительнице предоставился наиболее полный (и потому сложный) выбор. Беляева, немного подумав, отправилась в команду Меладзе.

Следом на сцене появился счастливый обладатель шести котов (об этом он рассказал сам) Олег Шаумаров, представивший жюри песню Наргиз «Вдвоем». К молодому человеку достаточно оперативно повернулась Лорак, а уже под самый конец выступления включился в борьбу за музыканта и Баста. Как оказалось — зря. Олег, вероятно, поставил абсолютный рекорд сезона, потратив на выбор наставника считанные секунды, и рэпер остался ни с чем.

Удивительно, но пошла дальше и следующая участница — Рита Крон. Девушка блестяще исполнила знаменитую «It's Raining Men», не впечатлив лишь скупого на повороты кресла Меладзе. Оказавшись под жутким давлением наставников, начавших ожесточенные споры о том, «кто нажал первым», ставшая всего восемь месяцев назад мамой певица отправилась к Шнуру.

Первым неудачником вечера оказался Максим Лидов, выбравший для своего звездного часа сложную композицию «Le temps des cathédrales». Несмотря на то, что Максим спел чисто и эмоционально, к нему никто не повернулся. «Скудный тембр, но спели хорошо, искренне», — резюмировал Меладзе.

Чуть успешнее все сложилось для 19-летней Валерии Бугорской, исполнившей огромный хит этого года «Каждый раз» за авторством Монеточки. Юную инстаграм-певицу в нокаут-стадию буквально протащил Баста, которому понравились «ирония и трагизм» девушки.

«А ты диапазон-то слышал, которого нет?» — уточнил у рэпера Шнуров, которому номер не особо понравился.

Не в пример лучше выступила следующая участница — Татьяна Парадная, великолепно исполнившая композицию Тины Тернер «Private Dancer». При этом повернулся к женщине лишь один наставник — Ани Лорак, «ждавшая именно таких голосов».

«Я нашла свою любовь. Вы — абсолютная дива, красотка», — рассыпалась в комплиментах конкурсантке Ани.

К сожалению, не впечатлил членов жюри моряк Сергей Архипов, представивший на строгий суд композицию Луи Армстронга «On the Sunny Side of the Street». По окончании номера наставника признали, что Сергей выступил очень чисто и профессионально, однако ему не хватило изюминки.

А вот Татьяна Шабанова «сенсеев» поразила — прекрасно исполнив «Индиго» Даны Соколовой, она вынудила нажать на кнопки абсолютно всех членов жюри, после чего выбрала команду Шнурова, своего земляка (что уже становится тенденцией).

В свою очередь девушка Наталья — обладательница обязывающей к большому успеху фамилии Пугачева — осталась без наставника вовсе.

«У вас впереди большое и светлое будущее», — успокоил Шнуров певицу, исполнившую «В кейптаунском порту», после чего в качестве утешительного приза Наталья получила возможность сделать селфи со всеми судьями разом.

Под крики «Браво, браво!» свое выступление завершал конкурсант из Эстонии Уку Сувисте, порадовавший слушателей теплым исполнением «Perfect» Эда Ширана. К молодому человеку повернулись Лорак и Шнуров, и Уку после почти минутного размышления решил отправиться в команду Ани.

В то же время вышедшая на сцену без обуви вовсе Нина Гаврилова (Шнуров впоследствии даже спросил, с какой девушка планеты) в следующую стадию не пробилась. Ее, вероятно, подвел выбор песни — оригинальное исполнение «Место для шага вперед» Виктора Цоя судей откровенно смутило.

Более радостно все завершилось и для Арпи Абкарян, исполнившей композицию Арианы Гранде «Dangerous Woman». К девушке повернулись сразу несколько наставников, и она искренне поблагодарив каждого из менторов, выбрала Лорак.

Таким образом, по итогам выпуска в команде Меладзе числятся всего шесть конкурсантов, Лорак определилась с десятью протеже, Баста и Шнуров — с восьмью.