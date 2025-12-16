Рослесхоз сообщил о масштабной обработке лесов в следующем году

Рослесхоз: в 14 регионах России в 2026 году обработают леса от вредителей

Больше всего от лесных вредителей пострадали Бурятия, Новосибирская и Курганская области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального агентства лесного хозяйства.

В ведомстве уточнили, что мероприятия по обработке лесов запланированы в 14 регионах, включая республики Алтай, Бурятия, Тыва и Дагестан, Алтайский и Красноярский края, а также Волгоградскую, Курганскую, Новосибирскую, Омскую, Оренбургскую, Самарскую, Томскую и Тюменскую области. Общая площадь работ составит 551,8 тыс. га. С учетом биологических особенностей вредных организмов обработку лесов намерены провести во втором и третьем кварталах 2026 года наземным и авиационным способами с применением биологических и химических препаратов, безопасных для экосистем.

Наибольшие площади очагов вредителей зафиксированы в Бурятии — 375,2 тыс. га, где преобладает хвойная волнянка. В Новосибирской области очаги непарного шелкопряда выявлены на 41,5 тыс. га, в Курганской области — на 14,9 тыс. га. В Рослесхозе добавили, что подведомственная Рослесозащита уже подготовила перечень участков, на которых рекомендовано уничтожение вредителей.

Заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский отметил, что регионам необходимо активнее готовиться к организации работ по ликвидации очагов. По его словам, обоснования на проведение мероприятий в 2026 году в установленные сроки представили все субъекты, кроме Омской области. Он также указал, что Омская и Новосибирская области не запланировали соответствующие работы на 2026 год, несмотря на предусмотренное федеральное финансирование, что создает риск расширения очагов вредителей. В связи с этим Рослесхоз направил обращения главам этих регионов с просьбой взять ситуацию под личный контроль.

