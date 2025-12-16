На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор Смоленской области сообщил о подавлении четырех БПЛА

Губернатор Анохин: в Смоленской области средства РЭБ подавили четыре дрона ВСУ
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Смоленской области средствами радиоэлектронной борьбы Министерства обороны России подавили четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

По его словам, в инцидентах никто не пострадал. Он добавил, что разрушений инфраструктуры нет, а на местах падения обломков работают оперативные службы. Глава региона призвал жителей соблюдать меры безопасности и не приближаться к обнаруженным частям БПЛА, а сразу сообщать об этом по номеру 112.

Анохин также напомнил, что в области действует запрет на распространение сведений о последствиях применения беспилотников, работе систем ПВО и РЭБ, а также о местах охраны объектов ТЭК, связи, промышленности, ЖКХ, мостов, военных и других критически важных объектов. Он призвал граждан быть бдительными и доверять только проверенной информации.

Накануне губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что силы ПВО отразили одну из самых массированных атак на регион, уничтожив 38 БПЛА Вооруженных сил Украины, еще один сбили над акваторией Каспийского моря. При падении обломков дронов возникли локальные очаги возгорания, которые оперативно ликвидировали.

Ранее Кадыров заявил о ежедневных угрозах атак беспилотников в Чечне.

Атаки БПЛА на Россию
