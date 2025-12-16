Суд дважды оштрафовал участницу Pussy Riot Толоконникову

Суд дважды оштрафовал участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана в РФ иностранным агентом) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

В распоряжении суда говорится, что Толоконникова не исполнила обязанности иноагента и не предоставила предусмотренную законом отчетность за первый квартал 2025 года.

«Толоконникову Надежду Андреевну признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ, и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», — говорится в документе суда.

Также Толоконникова получила штраф за непредоставление в Минюст отчета за четвертый квартал 2024 года.

В июне 2025 года Толоконникова села в импровизированную тюрьму в Лос-Анджелесе на десять дней. Толоконникова хотела показать своим перфомансом «раздвижение границ полицейского государства» и то, как «диктаторы по всему миру перенимают друг у друга самые худшие практики». На событие можно было попасть бесплатно.

В январе РИА Новости сообщило, что Надежда Толоконникова была объявлена в международный розыск.

Ранее в России объявили в розыск четырех участниц Pussy Riot.