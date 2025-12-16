На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд дважды оштрафовал участницу Pussy Riot Толоконникову

РИА Новости: Толоконникову дважды оштрафовали по статье об иноагентах
true
true
true
close
Evan Agostini/AP

Суд дважды оштрафовал участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана в РФ иностранным агентом) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

В распоряжении суда говорится, что Толоконникова не исполнила обязанности иноагента и не предоставила предусмотренную законом отчетность за первый квартал 2025 года.

«Толоконникову Надежду Андреевну признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ, и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», — говорится в документе суда.

Также Толоконникова получила штраф за непредоставление в Минюст отчета за четвертый квартал 2024 года.

В июне 2025 года Толоконникова села в импровизированную тюрьму в Лос-Анджелесе на десять дней. Толоконникова хотела показать своим перфомансом «раздвижение границ полицейского государства» и то, как «диктаторы по всему миру перенимают друг у друга самые худшие практики». На событие можно было попасть бесплатно.

В январе РИА Новости сообщило, что Надежда Толоконникова была объявлена в международный розыск.

Ранее в России объявили в розыск четырех участниц Pussy Riot.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами