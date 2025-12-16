На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Европа предоставила план из шести пунктов с гарантиями безопасности для Украины

Лидеры ЕС опубликовали заявление с гарантиями безопасности для Украины
Alexander Drago/Reuters

Европейские лидеры по итогам переговоров в Берлине опубликовали совместное заявление с гарантиями безопасности для Украины. Документ появился на официальном сайте Совета ЕС.

В частности, Евросоюз хочет продолжать оказывать Украине постоянную и существенную поддержку в наращивании армии, численность которой в мирное время должна оставаться на уровне 800 тысяч человек. Восстановлению ВСУ и обеспечению безопасности на земле и на море будут способствовать возглавляемые Европой «многонациональные силы Украины», сформированные в рамках так называемой «коалиции желающих».

Кроме того, лидеры ЕС предложили запустить механизм мониторинга и проверки прекращения огня под руководством США и с участием международного сообщества, чтобы предупредить возможные будущие нападения. Украине готовы предоставить гарантии, предусматривающие ответ военными, разведывательными и экономическими мерами в случае новой атаки.

В документе также есть пункт об инвестициях «в будущее процветание Украины», включая выделение значительных средств на восстановление страны и компенсацию ущерба со стороны России за счет замороженных активов. Европейские лидеры решительно поддержали вступление Украины в ЕС.

14 декабря в Берлине состоялись переговоры по урегулированию украинского конфликта при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя главы Белого дома Джареда Кушнера и президента Украины Владимира Зеленского. Встреча продолжалась пять часов. Позже Уиткофф сообщил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на Украине на переговорах в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов.

Ранее в Госдуме допустили появление иностранных миротворцев на Украине.

