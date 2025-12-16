Собянин сообщил о беспилотнике, сбитом на подлете к Москве

Собянин сообщил о перехвате БПЛА, направлявшегося к Москве

Средства ПВО Минобороны России сбили беспилотник, который направлялся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Mах.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В последний раз градоначальник сообщал об атаках беспилотников на столицу накануне. Тогда общее число дронов, которые 15 декабря пытались атаковать российскую столицу, достигло 21.

Как сообщили в министерстве обороны России, в ночь на 15 декабря силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 130 украинских беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме назвали «жестом отчаяния» удары БПЛА ВСУ по России.