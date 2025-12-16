В Госдуме рассказали о вступающих с 1 января в силу пенсионных поправках

С 1 января следующего года в российском пенсионном законодательстве начнут действовать важнейшие для миллионов граждан поправки. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Депутат отметил, что они касаются семей, особенно многодетных. Ключевым изменением стало полное включение периода ухода за ребенком до полутора лет в страховой стаж родителя для каждого ребенка. Панеш подчеркнул, что поправки являются не просто формальностью, а реальным вкладом в будущую пенсию и признанием государством огромного труда родителей.

Парламентарий указал на ранее действовавшее ограничение, в соответствии с которым период ухода за детьми засчитывался суммарно не более чем за шесть лет, что эквивалентно уходу максимум за четырьмя детьми. Сейчас же такое это ограничение снимается, что имеет особенно важное значение для многодетных семей.

15 декабря сообщалось, что около 38 миллионов россиян получат прибавку к пенсии в январе 2026 года, страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца проиндексируют на 7,6%.

Ранее в России подсчитали средний размер социальной пенсии в следующем году.