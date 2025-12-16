В России заявили, что почти 4 тыс. фур из Казахстана въехали по новому порядку

Фуры на границе между Казахстаном и Россией перестали скапливаться — по новому порядку в Россию уже въехало более 3,9 тыс. машин из Казахстана, рассказал «Газете.Ru» первый зампред правления ассоциации «ГПУ ВЭД «ГЕРМЕС», вице-президент ГК «АРИВИСТ» Евгений Кошкаров.

Указ президента РФ от 24 октября 2025 года №778, посвященный особенностям таможенного регулирования на российско-казахстанском участке госграницы, ввел особые правила въезда в Россию для отдельных категорий грузовых автомобилей. Согласно документу, до 25 декабря 2025 года был разрешен ввоз автотранспортом товаров из Казахстана и Киргизии для российских юрлиц в упрощенном порядке. В частности, можно обойтись без документов, подтверждающих статус товаров как товаров ЕАЭС, а также без маркировки. При этом перевозчик должен иметь письменное уведомление от получателя, где тот обязуется задекларировать товар. Получатели обеспечивают доставку грузов на склады временного хранения, размещение, последующую маркировку и до 27 декабря 2025 года — декларирование и выполнение других необходимых операций. Упрощенный режим не применяется к ряду категории продукции, включая наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, а также сильнодействующие и ядовитые вещества.

Кошкаров уточнил, что до выхода указа президента РФ в случае ввоза товара по «серым» схемам (нелегально: без декларирования и подтверждающих документов) владелец груза получал штраф. Получатель товара мог задекларировать товар и заплатить платежи, получив его назад + уплатить штраф. При отказе от оформления товара надлежащим образом по решению суда товары могли быть конфискованы, уточнил Кошкаров. «Серый» грузооборот наносил ущерб как государственному бюджету, так и добросовестным участникам рынка, работающим с соблюдением всех правил и процедур, добавил Кошкаров.

«Участники «серого» оборота создают неконкурентные условия для других участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Поэтому борьба с «серым» импортом неоспоримо хороша для всех сторон. Так как моя основная деятельность связана с взаимодействием бизнеса из стран ЕАЭС, я наблюдаю запрос со стороны предпринимателей на внедрение практик, которые, с одной стороны, позволяли бы добропорядочному бизнесу не испытывать проблем с перемещением товара в Россию, а с другой стороны, создавали бы препятствия для недобросовестных участников рынка», — отметил Кошкаров.

По его словам, сейчас существует проект внедрения системы подтверждения ожидания товара из стран ЕАЭС, основанной на авансовой оплате налога на добавленную стоимость (НДС). Такая система в значительной степени может решить проблему «серого» импорта как минимум в вопросе уплаты НДС, считает эксперт. Кроме того, она могла бы автоматизировать возврат НДС, уплаченного в странах ЕАЭС, считает Кошкаров. В настоящее время возврат НДС происходит в бумажном виде и занимает много времени для участников ВЭД, а подобные технологии могли бы ускорить и упростить процедуру, уверен Кошкаров.

Ранее Путин продлил упрощенный ввоз в Россию товаров из Киргизии и Казахстана.