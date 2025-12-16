Москвичам рассказали о погоде во вторник

В Москве ожидается облачная погода и до 1°C 16 декабря

Облачная погода, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и дождя ожидаются в Москве во вторник. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице составит от -1 до 1°C, при этом в ночь на среду она может опуститься до -1°C.

Ветер ожидается юго-западный, западный, 5–10 м/c. Атмосферное давление будет равно порядка 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье 16 декабря столбики термометров покажут температуру воздуха в диапазоне от -3 до 2°C. Ночью она может опуститься до отметки -3°C.

Накануне синоптик, военный метеоролог Александр Ильин рассказал, что к Новому году большая часть территории Европейской России будет в снегу, исключение составят разве что Южный федеральный и Северо-Кавказский округа. В столичном регионе будет относительно тепло, но также с устойчивым снежным покровом, а самые сильные морозы прогнозируются в Якутии.

Ранее синоптик заявил об уходе зимы из Москвы.