В Белоруссии сообщили о снижении инцидентов на границе с Украиной

СТВ: число инцидентов на границе Белоруссии и Украины сократилось на 30%
true
true
true
close
Виктор Толочко/РИА Новости

В Белоруссии в 2025 году число инцидентов на границе с Украиной сократилось примерно на 30% по сравнению с прошлым годом. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил заместитель начальника первого главного управления Государственного пограничного комитета республики Владимир Мельниченко.

Он отметил, что текущая обстановка на границе не вызывает обеспокоенности. По его словам, белорусские пограничные органы уделяют повышенное внимание обустройству рубежей с Украиной, а также наращивают войсковой компонент в соответствии с поручениями президента страны.

Мельниченко сообщил, что в 2025 году были сформированы две новые погранзаставы на участках Брестской пограничной группы и Мозырского погранотряда. Кроме того, была увеличена штатная численность ряда подразделений, что, по его оценке, позволяет поддерживать пограничную безопасность на необходимом уровне.

В начале декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что ситуация на границе с Украиной в целом стабилизировалась, однако проблемные вопросы сохраняются. Он указывал, что республике приходится строить новые заставы и усиливать вооружение пограничных подразделений.

Ранее Литва выразила готовность вести переговоры с Белоруссией.

