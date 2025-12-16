На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Красноярске открылся филиал центра «Россия»

Котюков: в Красноярске заработал филиал Национального центра «Россия»
true
true
true
close
Дарья Кравицкая/Администрация Губернатора Красноярского края

В Красноярске открылся филиал Национального центра «Россия». Об этом сообщает пресс-служба губернатора края Михаила Котюкова.

Отмечается, что филиал центра был создан по поручению президента РФ Владимира Путина. Красноярцев с открытием центра по видеосвязи поздравил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. В торжественном открытии также приняли участие гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова и губернатор региона.

»Котюков и ... Виртуозова ознакомились с локациями выставочной зоны, где представлен богатый природный, культурный, исторический, образовательный, спортивный и промышленный потенциал региона: информация о энергоресурсах и полезных ископаемых, флоре и фауне, предприятиях и организациях края», — говорится в сообщении пресс-службы.

В каждой локации центра есть уникальные экспонаты, в частности, 16-метровый макет Красноярского края. Также в галерее на берегу Енисея действует зона культурно-деловых событий, где будут проводить мероприятия федерального и регионального масштабов.

15 декабря в Красноярске завершился «Первый кубок нейроконтента» — хакатон в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Мероприятие стало центральным событием открытия филиала цационального центра «Россия» в регионе и прошло при поддержке правительства Красноярского края.

Ранее Мишустин рассказал, каким нужно сделать высшее образование в РФ.

