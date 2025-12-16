На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Писатель Водолазкин представил фрагмент нового романа

ТАСС: писатель Евгений Водолазкин прочитал отрывок из своего нового детектива
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Писатель Евгений Водолазкин представил фрагмент нового романа «Последнее дело майора Чистова» на встрече в пространстве Noôdome. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Мероприятие прошло в рамках дискуссии о том, как чувствовать художественный текст в эпоху клипового мышления и взаимодействия литературы с технологиями. Автор пояснил, что искал для произведения название в советской детективной традиции.

По его словам, повествование в романе ведется от лица старшего лейтенанта, который занимается оформлением протоколов и делает это в художественной манере. Водолазкин отметил, что рассказчик является отчасти ненадежным и в представленном фрагменте высказывает собственные размышления о литературе.

Новое детище Водолазкина находится на финальной стадии работы, а его название пока остается рабочим. Он также отмечал, что по форме книга представляет собой детектив и одновременно попытку соединить жанровую литературу с иным художественным содержанием. Дата выхода произведения пока не раскрывается.

Роман Водолазкина «Авиатор» издали в 2016 году. Он был экранизирован в 2025 году режиссером Егором Кончаловским и принес автору премию «Большая книга». Водолазкин также известен как прозаик и филолог, специалист по древнерусской литературе и автор романов «Лавр» и «Чагин», переведенных на 36 языков.

