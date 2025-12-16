На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Московский ресторан нашел замену Долиной на новогодней вечеринке

Долину заменили на Варум в новогодней программе «Кафе Пушкинъ» в Москве
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народную артистку России Ларису Долину в новогодней программе «Кафе Пушкинъ» в Москве заменили на заслуженную артистку РФ Анжелику Варум. Специального гостя объявили на официальном сайте заведения.

«Специальный гость новогодней ночи — заслуженная артистка России, певица Анжелика Варум», — говорится в сообщении.

До этого в афише ресторана стояло выступление Долиной в новогоднюю ночь, но позже информацию об участии певицы в празднике убрали с соцсетей и с сайта заведения. Причину подобной замены в «Кафе Пушкинъ» называть не стали.

Россияне стали массово отказываться от билетов на концерты Ларисы Долиной, а саму артистку начали вырезать из новогодних эфиров после разгоревшегося скандала с ее квартирой. В августе 2024 года певица продала квартиру, а затем через суд вернула недвижимость себе, заявив, что ее обманули мошенники. В результате покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья и теперь вынуждена через Верховный суд добиваться возвращения права собственности на квартиру. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

15 декабря сообщалось, что защита Долиной подала возражения на жалобу Полины Лурье в Верховный суд по спору из-за квартиры.

Ранее депутат поддержал невозврат квартиры без денег из-за «эффекта Долиной».

