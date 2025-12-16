Названы игрушки, которые могут привести к развитию косоглазия у ребенка

Многие уверены, что яркие игрушки над кроваткой — самый простой способ ускорить развитие зрения малыша. Однако это заблуждение, на самом деле они могут спровоцировать развитие косоглазия, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры офтальмологии Пироговского Университета Татьяна Павлова.

«Постоянно висящие прямо перед глазами ребенка погремушки (особенно длительно и на расстоянии 20–30 см) могут провоцировать развитие сходящегося косоглазия и нарушение работы глазных мышц. Офтальмологи не рекомендуют надолго оставлять игрушки прямо над головой ребенка. Их лучше размещать сбоку или на расстоянии вытянутой руки (40–50 см), чтобы стимулировать естественные движения глаз», – объяснила врач.

Причем, по ее словам, важно периодически убирать подвесные игрушки, давая малышу возможность переключать взгляд на более дальние объекты и тренировать аккомодацию.

«Развитие зрения обеспечивает нормальное освещение, общение, свободные движения глаз и дозированная зрительная стимуляция, а не постоянное присутствие ярких игрушек над кроваткой», – заключила доктор.

Ранее были названы две ошибки пожилых при употреблении лекарств, которые могут привести к госпитализации.