проект

Выйти
Удалить свои данные
>
Наука
Размер текста
А
А
А

Названы игрушки, которые могут привести к развитию косоглазия у ребенка

Врач Павлова: игрушки над кроваткой могут привести к косоглазию у ребенка

close
Илья Питалев/РИА «Новости»

Многие уверены, что яркие игрушки над кроваткой — самый простой способ ускорить развитие зрения малыша. Однако это заблуждение, на самом деле они могут спровоцировать развитие косоглазия, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры офтальмологии Пироговского Университета Татьяна Павлова.

«Постоянно висящие прямо перед глазами ребенка погремушки (особенно длительно и на расстоянии 20–30 см) могут провоцировать развитие сходящегося косоглазия и нарушение работы глазных мышц. Офтальмологи не рекомендуют надолго оставлять игрушки прямо над головой ребенка. Их лучше размещать сбоку или на расстоянии вытянутой руки (40–50 см), чтобы стимулировать естественные движения глаз», – объяснила врач.

Причем, по ее словам, важно периодически убирать подвесные игрушки, давая малышу возможность переключать взгляд на более дальние объекты и тренировать аккомодацию.

«Развитие зрения обеспечивает нормальное освещение, общение, свободные движения глаз и дозированная зрительная стимуляция, а не постоянное присутствие ярких игрушек над кроваткой», – заключила доктор.

Ранее были названы две ошибки пожилых при употреблении лекарств, которые могут привести к госпитализации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами