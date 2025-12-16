проект

Назван тип освещения, который помогает быстрее уснуть

Врач Врублевский: похожий на костер теплый свет помогает быстрее уснуть

Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Правильное освещение помогает организму подготовиться ко сну и быстрее уснуть. За два часа до сна лучше избегать холодного и синего освещения, отдавая предпочтение теплым и неярким источникам света, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Александр Врублевский.

Ключом к поддержанию здоровья и продуктивности является баланс между фазами активности и восстановления организма. Нарушение этого баланса, особенно режима сна, ведет к истощению и стрессу. Одним из самых значимых, но часто недооцененных факторов, нарушающих сон, является искусственное освещение.

«С научной точки зрения этот процесс регулируется двумя гормонами. Мелатонин, или «гормон ночи», вырабатывается в темноте и отвечает за засыпание и глубину сна. Он активно разрушается под воздействием яркого света, особенно холодного спектра. Его антагонист — кортизол, «гормон пробуждения». Свет в ночное время, особенно от экранов, может искусственно стимулировать его выработку, активируя симпатическую нервную систему и подавляя сон. Таким образом, любой источник света во время отдыха действует как сигнал тревоги для организма», — объяснил врач.

За два часа до отхода ко сну рекомендуется отказаться от использования гаджетов, так как синий свет их экранов блокирует выработку мелатонина.

«Его стоит заменить на теплое, приглушенное освещение, имитирующее свет огня, и спокойные ритуалы: чтение бумажной книги или теплую ванну. С помощью такого света мы искусственно создаем «закат». Инвестиция в качественный сон через управление световым режимом — это базовый вклад в дневную энергию, ясность ума и долгосрочное здоровье. Это особенно важно в регионах, где бывает полярная ночь», — заключил специалист.

Ранее в России создали модель для оценки загрязнения водохранилищ тяжелыми металлами.

