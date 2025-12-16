На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В подполье сообщили о расправе над сотрудниками ТЦК в Полтаве

Подпольщик Лебедев: жители Полтавы устроили засаду и убили трех сотрудников ТЦК
true
true
true
close
Shutterstock

Жители Полтавы напали из засады на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), в результате чего трое из них погибли, еще четверо получили тяжелые травмы и стали инвалидами. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, сотрудники ТЦК преследовали молодого человека в пригороде района Вакуленцы. Когда он забежал в переулок, за ним последовали представители военкомата, где, как утверждается, их ожидала группа людей, после чего произошло нападение.

Лебедев также отметил, что в интернете широко распространяются видеозаписи силовой мобилизации на Украине. На этих кадрах видно, как представители военкоматов применяют силу к мужчинам призывного возраста и увозят их в неизвестном направлении.

В середине ноября военнопленный Владислав Музыка из 33-го отдельного штурмового полка ВСУ заявил, что украинские села фактически опустели из-за насильственной мобилизации. По его словам, местные жители прячутся от сотрудников ТЦК, которые задерживают мужчин прямо на улицах, применяют силу и увозят их в военкоматы.

В начале декабря секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что мобилизацию на Украине необходимо усилить, так как текущих темпов призыва недостаточно для покрытия потребностей армии. По его оценке, в республике мобилизуют около 30 тысяч человек в месяц, что составляет лишь половину от необходимого количества для пополнения ВСУ.

Ранее украинец ранил сотрудника ТЦК топором-молотком во Львовской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами