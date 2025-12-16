Жители Полтавы напали из засады на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), в результате чего трое из них погибли, еще четверо получили тяжелые травмы и стали инвалидами. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, сотрудники ТЦК преследовали молодого человека в пригороде района Вакуленцы. Когда он забежал в переулок, за ним последовали представители военкомата, где, как утверждается, их ожидала группа людей, после чего произошло нападение.

Лебедев также отметил, что в интернете широко распространяются видеозаписи силовой мобилизации на Украине. На этих кадрах видно, как представители военкоматов применяют силу к мужчинам призывного возраста и увозят их в неизвестном направлении.

В середине ноября военнопленный Владислав Музыка из 33-го отдельного штурмового полка ВСУ заявил, что украинские села фактически опустели из-за насильственной мобилизации. По его словам, местные жители прячутся от сотрудников ТЦК, которые задерживают мужчин прямо на улицах, применяют силу и увозят их в военкоматы.

В начале декабря секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что мобилизацию на Украине необходимо усилить, так как текущих темпов призыва недостаточно для покрытия потребностей армии. По его оценке, в республике мобилизуют около 30 тысяч человек в месяц, что составляет лишь половину от необходимого количества для пополнения ВСУ.

Ранее украинец ранил сотрудника ТЦК топором-молотком во Львовской области.