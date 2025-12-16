На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне могут получить более 133 тыс. рублей в качестве семейной выплаты

Балынин: можно получить более 133 тыс. руб. за счет семейной выплаты в 2026 году
true
true
true
close
Shutterstock

В 2026 году у семей с двумя и более детьми появится возможность вернуть значительную часть уплаченного налога на доходы физлиц. Это будет сделано через ежегодную семейную выплату, которая предназначена для поддержки семей с невысокими доходами, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он оценил, что сумма выплаты на семью может в ряде случаев превышать 133 тыс. рублей.

«Право на выплату будет зависеть от среднедушевого дохода семьи: он должен быть не выше 1,5 прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания. Для расчета нужно взять общий доход всех членов семьи за год, предшествующий назначению выплаты, и разделить на количество членов семьи. Также будет применяться оценка имущественной обеспеченности по тем же критериям, что и для единого пособия на детей. Размер выплаты, по сути, будет считаться как разница между фактически уплаченным НДФЛ и налогом, рассчитанным по ставке 6% с той же налоговой базы. Это означает, что получателям могут вернуть максимально большую часть налога: 7% из 13%», — отметил Балынин.

Он подчеркнул, что ежегодная семейная выплата будет предоставляться каждому из родителей: сумма зависит от дохода конкретного родителя, а не от общего дохода семьи «в одной выплате».

В качестве примера экономист привел регион, где прожиточный минимум на душу населения в 2025 году составляет 17,7 тыс. рублей. Тогда 1,5 прожиточного минимума — 26 550 рублей. Балынин оценил, сколько получат родители в таком регионе:

• Семья с двумя детьми (четыре человека): суммарный ежемесячный доход родителей в 2025 году должен быть не более 106,2 тыс. рублей (в год — 1 274 400 рублей). Если оба родителя получают по 53,1 тыс. рублей в месяц, то каждый сможет вернуть по 44 604 рубля (7% от 637 200 рублей в год). Максимально на родителей — 89 208 рублей.
• Семья с тремя детьми (пять человек): доход — не более 132 750 рублей в месяц (в год — 1 593 000 рублей). При зарплате по 66 375 рублей в месяц каждый родитель сможет вернуть по 55 755 рублей (7% от 796 500 рублей), суммарно — 111 510 рублей.
• Семья с четырьмя детьми (шесть человек): доход — не более 159 300 рублей в месяц (в год — 1 911 600 рублей). При зарплате по 79 650 рублей в месяц каждый родитель сможет вернуть по 66 906 рублей (7% от 955 800 рублей), суммарно — 133 812 рублей.

Балынин заключил, что механизм может стать заметной мерой поддержки для семей с детьми, поскольку возвращаемая сумма привязана и к региональным параметрам, и к реальным доходам каждого из родителей.

Ранее россиянам рассказали, какая налоговая нагрузка их ожидает в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами