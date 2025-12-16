Россияне могут получить более 133 тыс. рублей в качестве семейной выплаты

В 2026 году у семей с двумя и более детьми появится возможность вернуть значительную часть уплаченного налога на доходы физлиц. Это будет сделано через ежегодную семейную выплату, которая предназначена для поддержки семей с невысокими доходами, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он оценил, что сумма выплаты на семью может в ряде случаев превышать 133 тыс. рублей.

«Право на выплату будет зависеть от среднедушевого дохода семьи: он должен быть не выше 1,5 прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания. Для расчета нужно взять общий доход всех членов семьи за год, предшествующий назначению выплаты, и разделить на количество членов семьи. Также будет применяться оценка имущественной обеспеченности по тем же критериям, что и для единого пособия на детей. Размер выплаты, по сути, будет считаться как разница между фактически уплаченным НДФЛ и налогом, рассчитанным по ставке 6% с той же налоговой базы. Это означает, что получателям могут вернуть максимально большую часть налога: 7% из 13%», — отметил Балынин.

Он подчеркнул, что ежегодная семейная выплата будет предоставляться каждому из родителей: сумма зависит от дохода конкретного родителя, а не от общего дохода семьи «в одной выплате».

В качестве примера экономист привел регион, где прожиточный минимум на душу населения в 2025 году составляет 17,7 тыс. рублей. Тогда 1,5 прожиточного минимума — 26 550 рублей. Балынин оценил, сколько получат родители в таком регионе:

• Семья с двумя детьми (четыре человека): суммарный ежемесячный доход родителей в 2025 году должен быть не более 106,2 тыс. рублей (в год — 1 274 400 рублей). Если оба родителя получают по 53,1 тыс. рублей в месяц, то каждый сможет вернуть по 44 604 рубля (7% от 637 200 рублей в год). Максимально на родителей — 89 208 рублей.

• Семья с тремя детьми (пять человек): доход — не более 132 750 рублей в месяц (в год — 1 593 000 рублей). При зарплате по 66 375 рублей в месяц каждый родитель сможет вернуть по 55 755 рублей (7% от 796 500 рублей), суммарно — 111 510 рублей.

• Семья с четырьмя детьми (шесть человек): доход — не более 159 300 рублей в месяц (в год — 1 911 600 рублей). При зарплате по 79 650 рублей в месяц каждый родитель сможет вернуть по 66 906 рублей (7% от 955 800 рублей), суммарно — 133 812 рублей.

Балынин заключил, что механизм может стать заметной мерой поддержки для семей с детьми, поскольку возвращаемая сумма привязана и к региональным параметрам, и к реальным доходам каждого из родителей.

