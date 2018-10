Плейлист недели: Деймон Албарн, Том Йорк и Луна

The Good, the Bad & the Queen — «Merrie Land»

По случаю Brexit лидер Blur и Gorillaz Деймон Албарн смахнул 11-летний слой пыли со своего лучшего, пожалуй, проекта The Good, the Bad & the Queen, в котором задействованы Пол Симонон из The Clash, Саймон Тонг из The Verve и легенда афробита Тони Аллен, — более подходящего момента для возвращения мастерски препарирующего феномен британскости коллектива, наверное, и не придумаешь. На этот раз под пытливым взглядом музыкантов оказался уже не один-единственный Лондон, а все Объединенное Королевство образца 2018 года. Первым синглом с предстоящей пластинки «Merrie Land» стал одноименный заглавный трек, — с первых же секунд очаровывающая баллада, которая оборачивается трепетным прощанием с «европейской Англией».

Состоялся официальный релиз всего саундтрека к ремейку «Суспирии», написанного Томом Йорком. Из того, что не выходило до этого, больше всего поражает, конечно, «Unmade» — одна из красивейших вещей, сочиненных великим британцем за последние годы.

Луна — «Отношения»

Одна из ярчайших представительниц молодой украинской поп-сцены Кристина Бардаш (или просто Луна) наконец-то выпустила давно обещанный сиквел прошлогоднего лонгплея «Остров свободы» — пластинку «Заколдованные сны». На новом релизе артистка продолжает погружаться в готично-меланхоличные синтезаторные высказывания, положенные на хрусткий танцевальный бит, — и в каждом из 11 номеров умудряется доказывать, что сегодня ей это удается лучше всех.

Дипло, Мё и Иван Дорн — «Stay Open»

Украинский поп-исполнитель Иван Дорн подключился к проекту диджея Дипло, датской певицы Мё и одной известной музыкальной платформы и представил собственную версию песни «Stay Open», выпущенной его коллегами в мае. При всем уважении к остальным причастным, из всех многочисленных инкарнаций композиции эта получилась самой лучшей, — собственно, на этом всю лавочку можно было бы и свернуть: удачнее интерпретировать оригинал уже вряд ли кому-то удастся.

Кендрик Ламар и Джей Рок — «Wow Freestyle»

Очередная экранизация любопытного альбома Джей Рока «Redemption» — на сей раз при участии самого Кендрика Ламара. Клип должен особо понравиться фанатам артистов: по ходу видео на экране то и дело демонстрируются архивные кадры, на которых рэперы еще очень молоды и едва ли могут представить, что один из них в будущем станет лауреатом Пулитцеровской премии.

Джоджи — «XNXX»

История большой ютьюб-звезды — а ныне большого ар-н-би-артиста — Джорджа Миллера во многом удивительна. Он наработал огромную фан-базу своими сумасшедшими образами Филти Фрэнка и Пинк Гая, а затем внезапно закончил с уморительными роликами и поразил аудиторию лиричными балладами, переродившись буквально на глазах. На днях у Джоджи вышел альбом «Ballads 1», который окончательно доказал, что Миллера попросту преступно воспринимать как очередного блогера, решившего хайпануть на музыке, — писать песни у него получается уж точно не хуже, чем смешить людей, в чем он признанный мастер.

The Prodigy — «We Live Forever»

Легендарные электронщики из The Prodigy выпустили очередной сингл с грядущего альбома «No Tourists», релиз которого состоится уже на следующей неделе. Новинка от культовых представителей жанра как бы намекает — машина времени на самом деле уже изобретена, и для ее активации достаточно лишь нажать на кнопку «плей».

Робин — «Between The Lines»

Триумфальное возвращение шведской звезды электропопа Робин, которой уже почти 40 (!), имеет все шансы стать одним из главных камбеков года: с момента выхода ее до недавнего времени последней пластинки прошло, страшно представить, аж восемь лет, однако исполнительница, как оказалось, не только не утратила своих главных преимуществ, но еще и существенно прокачалась в других аспектах, что не постеснялась продемонстрировать на чудесном альбоме «Honey».

Виз Халифа и Кайл — «Moment»

Экранизация саундтрека бодрой комедии от Netflix «Афтепати», в которой сыграли и недавняя рэп-сенсация Кайл, и автор абсолютного хита начала 10-х «Black And Yellow» Виз Халифа. «Ламборгини», вечеринки и прочие атрибуты новой американской мечты, естественно, здесь присутствуют.

The Ting Tings — «Word For This»

Прославившиеся еще в минувшем десятилетии британцы The Ting Tings долгое время находились в забвении и теперь пытаются вернуть былую популярность четвертой пластинкой «The Black Light», в которой привычные инди-роковые и диско-панковые мотивы классно сочетаются с драм-н-бейсом.