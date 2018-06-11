Шолом, Ваня: Ургант стал гражданином Израиля

Российский телеведущий, артист и шоумен Иван Ургант получил гражданство Израиля. В это воскресенье, 10 июня, он появился в отделе по приему новых репатриантов в аэропорту Бен-Гурион, где получил удостоверение личности гражданина Израиля (ID-карту гражданина). Как стало известно, процедуру репатриации Ургант проходил вместе с женой Натальей Кикнадзе и дочерьми.

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После этого, Урганту нужно пойти в МВД Израиля и получить там паспорт. Его отец Андрей Ургант не смог подтвердить или опровергнуть факт, сказав журналистам, что он не в курсе события. Позднее сам Ургант написал в сети Instagram: «Друзья!Подписчики!Спасибо всем за такое волнение и беспокойство) Я действительно уехал в Израиль...На два дня. Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю - моя прабабушка и моя тётя. Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из неё не собираюсь. Из уважения к моей семье прошу: не пугайте мою бабушку Нину Николаевну моей мифической эмиграцией! С наступающим Днём России!!!И до вечера на Первом))))».

Предполагается, что уже сегодня Ургант может покинуть Израиль, поскольку во вторник он должен принимать участие в записи программы «Вечерний Ургант», которая выходит в прямом эфире.

Отметим, что в сообщении Урганта никак не комментируется получение им израильского паспорта. Говорится лишь, что он собирается вернуться в Россию.

Фоторепортаж: Иван Ургант получил израильское гражданство __is_photorep_included11793625: 1

Пока неизвестно намеревается ли российский шоумен постоянно проживать в Израиле, или он получил только заграничный паспорт с правом на безвизовый въезд в 161 государство. Израильский заграничный паспорт входит в двадцатку самых авторитетных паспортов мира. По данным на май 2018 года, он занимает 19-е место в мировом рейтинге паспортов, которые дают максимальную свободу передвижения между странами. В списке российский заграничный паспорт занимает 47-ю позицию. Таким образом, обладатели загранпаспорта Израиля могут свободно посещать на 43 страны больше, чем владельцы паспорта РФ.

Кроме того, летом прошлого года Израильский парламент упростил процедуру получения заграничного паспорта: теперь этот документ выдается новым репатриантам сразу по прибытии в страну, а не через год, как практиковалось ранее.

Старший инспектор Федеральной миграционной службы Алексей Дмитров объяснил, что получение нового паспорта скорее всего никак не скажется на профессиональной деятельности Урганта.

«Конституцией Российской Федерации предусматривается второе гражданство и дальнейшая трудовая деятельность на территории нашей страны, – рассказал Дмитров газете «Вечерняя Москва». – Наличие у лица двойного гражданства может повлиять на его трудоустройство и работу только в том случае, если трудовая деятельность связана с военной и правоохранительной службой, научно-исследовательской сферой и остальными отраслями с допуском к государственной тайне. В данном случае деятельность телеведущего не подпадает ни под одну из этих категорий, поэтому его трудовая деятельность разрешена на территории России даже при наличии двойного гражданства. Однако нужно учитывать, что журналистская деятельность не должна соприкасаться ни с одной из вышеперечисленных сфер».

Иван Ургант имеет еврейских родственников по отцовской линии. Его дед, Лев Максович Милиндер, и отец, Андрей Львович Ургант, - известные советские актеры.

За последние месяцы Ургант стал уже третьей российской знаменитостью, получившей гражданство Израиля. До него гражданами Израиля стали актер Эммануил Виторган (свекр Ксении Собчак и отец Максима Виторгана) и миллиардер Роман Абрамович, который получил новый паспорт в конце мая этого года. Сначала эту информацию отрицали как сам бизнесмен, так и министерство репатриации Израиля, однако позднее сведения подтвердило МВД Израиля.

После процедуры репатриации российский олигарх автоматически стал самым богатым израильским гражданином. Несмотря на это, он на 10 лет освобожден от уплаты налогов в Израиле. Абрамовичу необходимо проводить в стране 183 дня в год или 425 дней в течение трех лет, в таком случае он сможет до 2028 года не платить налоги на прибыли от всех зарубежных активов, включая валютные вклады, недвижимость, биржевые операции и пр. Кроме того, олигарху не придется декларировать эти доходы, так как израильский закон о репатриантах освобождает его от этой обязанности.