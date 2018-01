«Джуманджи» дорвался до побед

Восьмому эпизоду «Звездных войн» удалось продержаться в первой пятерке американского проката всего месяц — уже на пятой неделе «Последние джедаи» вылетели на шестое место в бокс-офисе, заработав всего $11,3 млн. Но вряд ли это можно назвать поражением — за этот месяц фильм заработал во всем мире $1,265 млрд, что вывело его на второе место во франшизе (у «Пробуждения силы» недостижимые $2,07 млрд).

И в целом «Последние джедаи» выглядят на общем фоне очень неплохо — картина наконец-то обошла диснеевскую «Красавицу и чудовище» ($1,263 млрд) и стала лидером по сборам за 2017 год. Ну а американский бокс-офис пока что принадлежит ремейку «Джуманджи».

«Джуманджи: Зов джунглей» вторую неделю подряд остается на первом месте в бокс-офисе США — за уикенд с 12 по 14 января сборы картины составили $27 млн.

Продолжение культового фильма об игре, которая начинает сама играть в игроков (в 1995-м это была настолка, сейчас — старая видеоприставка с древним картриджем) в декабре не смогло справиться с джедаями, но в январе отыгралось за недели отставания.

Еще на прошлой неделе «Зов джунглей» уверенно занял первое место, а за этот уикенд ни один новый релиз даже близко не подобрался к картине, которая идет в широком прокате четвертую неделю. Отметим, что общие сборы 90-миллионного фильм уже составили $666,2 млн (у оригинала было $262,7 млн), и это, видимо, означает, что зрителям стоит рассчитывать на продолжение — вряд ли боссы компании Disney упустят шанс попробовать завести себе еще одну франшизу. А вот будут ли в дальнейшем участвовать Дуэйн «Скала» Джонсон или Джек Блэк — сказать сложно.

UPI Кадр из фильма «Секретное досье»

На второе место в американском прокате по итогам уикенда ворвалась — за неимением другого слова — драма Стивена Спилберга «Секретное досье».

Фильм о мужественных репортерах, которые с риском закрытия собственных изданий публикуют секретные документы о заговоре правительства, основан на реальных событиях — эта история произошла в начале 70-х с журналистами The Washington Post и The New York Times, а речь шла о сокрытии правды о войне во Вьетнаме.

«Секретное досье» вышло в ограниченный прокат еще в декабре, чтобы успеть попасть в оскаровские номинации — и наверняка окажется представлено на премии Американской киноакадемии; во всяком случае картина уже была в шорт-листе «Золотого глобуса» в категории «лучший фильм», Спилберг претендовал на режиссерский приз, а сыгравшие главные роли Том Хэнкс и Мерил Стрип — на актерские награды.

К этому уикенду «Секретному досье» добавили почти 3 тысячи копий, что позволило фильму заработать $18,6 млн и занять второе место в рейтинге.

В мировой прокат картина практически не выходила (в России ее представят только в конце февраля, накануне оскаровской церемонии), и сейчас общие ее сборы составляют $23 млн — немного для 50-миллионной ленты, но у «Секретного досье» очевидно основная выручка впереди.

С третьего места стартовала новинка американского проката — криминальный триллер «Пассажир» заработал за уикенд $13,4 млн.

Кадр из фильма «Пассажир» (2018)

Майкл МакКоли (Лиам Нисон) вот уже десять лет ежедневно ездит на работу на электричке и знает всех попутчиков в лицо. Но однажды к нему подсаживается очаровательная незнакомка Джоанна (Вера Фармига), которая предлагает ему приличную сумму денег за непыльную, в общем-то, работенку — которая, впрочем, быстро превращается в боевик с пистолетами и всем прочим, что так любят поклонники Нисона. Картина стоила в производстве $30 млн и пока далека от окупаемости, но, возможно, ее спасет международный прокат; в России, к примеру, «Пассажир» выйдет в начале марта.

Четвертое место в американском прокате занял хоррор «Астрал 4: Последний ключ» продолжение франшизы, придуманного режиссером «Пилы» и «Форсажа 7» Джеймсом Ваном. Фильмы у Вана, как правило, малобюджетные и очень прибыльные — вот и четвертый «Астрал», стоивший $10 млн, уже собрал во всем мире $92,5 млн, из которых $12,1 млн — на этой неделе в США.

А замыкает топ-5 бокс-офиса США мюзикл «Величайший шоумен» —

биография создателя современного шоу-бизнеса Финеаса Тейлора Барнума (Хью Джекман, который сам поет и танцует) хитом проката не стала, но сумела заработать за четыре недели $175 млн во всем мире. При бюджете в $84 млн эта цифра не настолько большая, как хотелось бы продюсерам, но фильм, видимо, сможет даже принести какую-то прибыль. На этих выходных выручка «Величайшего шоумена» в американском прокате составила $11,8 млн.