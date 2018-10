Москва – вперед, Россия – направо

Она вообще очень философская, вся эта ситуация с автомобильным сообщением между двумя столицами. Отражает всецело российскую действительность. Бредовая донельзя, нелогичная, обратная разумному ситуация. Настолько нелепая что даже прекрасная. Потому что, казалось бы, если нужно построить дорогу, то нужно просто взять и построить дорогу, и делов… Это же не колесо изобрести, что его никогда не было раньше, а тут нате вам. Просто в 21 веке наконец-то нужно построить 700 км асфальтированной автомобильной дороги между двумя очень крупными (даже в общемировом масштабе) городами. Не сорокакилометровый мост через залив, не транзитную магистраль через пески Сахары, и не в вечной мерзлоте даже.

Ощущение похмельного сна от этого: когда все идешь, идешь куда-то, а прийти не можешь. Что-то из Кафки даже. Многие начинания в нашей стране частенько оставляют от себя это ощущение, вроде задумано все понятно, все логично, интересно, правильно.

Но что вышло, то вышло.

- Вы почему дорогу не достроили?

- Ой, а там в Тверской области Волга. Это ж мосты еще теперь надо.

Понятно, что археологические находки – это как раз случайность действительно. И ценность, просто к слову пришлось. Но Волгу не вчера налили, вроде бы. У нас вообще вот это очень любят: «Проработать концепцию привлечения туристов… обосновать и представить…» вместо того чтобы взять и построить мост. Или причал. Или вокзал. Лавки в парке поставить, в конце концов.

Нельзя просто взять и поставить лавки чтоб сидеть. Надо прежде «проработать концепцию».

И просто сделать хорошо – это не в чести тоже. Когда смотришь на нашу инфраструктуру, такое ощущение, что сама идея – «надо хорошо и удобно», она просто никому не пришла в голову, когда «прорабатывали концепцию». Нельзя удобно. Нельзя, чтобы поездка 700 км была не подвигом, а милым приключением.

Предположим, М-10. Ни понять ее было нельзя, ни простить. Только принять как данность. Не могло быть логики в том, что два крупнейших города страны соединяются даже не дорого толком, а месивом из асфальта и ремонта. Бесконечного, неизбывного, непобедимого ремонта. Микрокосмос. Мир в себе. Бессмысленный и беспощадный, при том количестве самолетов, которые летят и поездов, которые едут. Казалось бы, все ушло с открытием платных участков. Водители утратили Вышний Волочек как философскую категорию. Кто теперь там вместо нас постоит? А как теперь найти съезд на Выдропужск, одно название которого вселяет какую-то подозрительную уверенность в светлом будущем: мол, не надо тебе в Выдропужск, и уже слава небесам?

Скоростная трасса между столицами — ну не мечта ли? Ну и пусть ее не совсем открыли, не всю открыли, местами еще не совсем не открыли, а местами и не начинали строить, но ехать, что таить греха, уже стало в сто раз проще и в два — быстрее. До европейских трасс еще есть чему поучиться, но сравнение со шри-ланкийской toll road вдоль западного побережья острова наконец в нашу пользу. Теперь большую часть дороги можно преодолеть на круиз-контроле с максимально разрешенной скоростью.

Романтика ушла – пришла практическая полезность. Но совершенства не случилось. Может днем, да под «Дорожное радио», оно бы и ничего. Но ночью, да с пропадающим интернетом, откуда ты добывал себе музыку, это, конечно, прямой путь к психическому расстройству. Тот ничего не знает про in the middle of nowhere, кто не ездил ночью по М-11: ни стоянок тебе, ни съездов, ни уютных зон отдыха, ни-че-го. Ты и N десятков километров пустоты под холодным белым светом фонарей. Действительно, мы же не европейцы избалованные, чтобы нам сервисная зона была нужна со столиками для пикников или придорожная кафешка с буржуйским капучино… сел за руль – давай рули. Доедешь – вот там и пей свою капучину. А дорога – она чтобы ехать. Никто не обещал, что будет легко.

Неволей задумаешься, что совершенство в этой стране просто не приживается. «Легко и комфортно» не приживается.

Как будто если хоть раз взять себя в руки и что-то довести до конца, сделать просто нормально, то наутро мы проснемся уже какими-то другими людьми. А рисковать боязно – не дай бог, придется быть счастливыми. И не на что будет жаловаться. Может именно в этом причина полного отсутствия «человеческих» заправок на новёхоньком «хайвее», к примеру? Потому что объяснить это с точки зрения здравого смысла невозможно. «Есть по пять, но большие... но по пять... но очень большие. А эти по три, но маленькие»: где есть бензин – там нет дороги, где есть дорога – там нет бензина. Зато есть душевные предупреждения на экранах над дорожным полотном, что если обсохнете, то бесплатно приедут помогательные люди и вас заправят. Приятно же знать, что о тебе позаботились! Нельзя просто взять и сразу сделать нормально. Надо сделать как получится, а потом героически бороться. Иначе пропадает ощущение подвига.

Одна крупная сетевая компания, конечно, поставила некие нестационарные установки, теоретически способные заправить автомобиль топливом, но на изрядном отдалении друг от друга. И не научила их принимать наличные деньги – 21 век же, сбросить все устаревшее с корабля современности. Зато теперь очень удобно объединяться в группы по интересам: можно вместе куковать на этом пятачке цивилизации, пока приедет гордый обладатель кусочка пластика и всем страждущим организует бензин в обмен на наличку. А общение – это хорошо. Тем более, голубые пластиковые кабинки «биотуалетов» присутствуют. Ну, космическое же совершенство в сравнении с деревянными сортирами романского типа (это когда с дыркой в полу), что украшали с десяток лет назад трассу «Холмогоры».

Но думать, что они это на полном серьезе, все равно никак не получается. На редких съездах на ту самую М-10 висят здоровенные такие указатели: Москва – вперед, а.д. «Россия» — направо. То есть с одной стороны и понятно, что «а.д.» — это «автодорога», скорее всего. Но с другой, спасибо, что предупредили.