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Президент Сербии прогнозирует, что энергетический кризис в Европе затянется

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Президент Сербии Александр Вучич прогнозирует, что энергетический кризис в Европе может продлиться от полугода до двух лет, сообщает РИА «Новости».

«Не решится этот кризис сам по себе. В ближайшие шесть месяцев кризис не решится. А боюсь, что может, и два года будет продолжаться», — сказал Вучич на брифинге по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Такая ситуация, пояснил президент Сербии, будет влиять на рост цен в других областях, в числе которых стоимость продуктов и стройматериалов. По его оценке, причина энергокризиса кроется в том, что Европа сделала ошибочную ставку на «зеленую» энергетику и отказалась от долгосрочных контрактов на поставки российского газа.

Вучич также попросил президента России Владимира Путина продавать газ Сербии по максимально низкой для Европы цене. По словам политика, у него уже есть обещание Лаврова и вице-премьера РФ Юрия Борисова, что они будут общаться по этому вопросу с российским лидером и сделают все, чтобы у Белграда была самая выгодная цена.

6 октября фьючерсные цены на газ в Европе достигли очередного рекордного значения, превысив отметку $1900 за тысячу кубометров.

В связи с резким ростом группа стран Евросоюза, куда вошли Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция, предложила провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Кроме того, власти этих стран призвали установить общие правила по объемам запасов газа.

7 октября цены на газ снизились до $1000 за тысячу кубометров.

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