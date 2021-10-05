Власти Черногории не планируют ужесточать правила въезда для россиян

Черногория не планирует ужесточать условия для въезда граждан РФ, если ситуация с пандемией COVID-19 не ухудшится, заявила госсекретарь по туризму министерства экономического развития республики Ивана Джурович в интервью газете «Известия».

«Думаю, что текущие правила и условия для [российских] туристов — если ситуация не изменится кардинально — не станут строже», — рассказала она.

Черногория принимает российских туристов, вакцинированных препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт», напомнила Джурович. Она уточнила, что на данный момент ведутся переговоры о поставке в Черногорию этих вакцин. По ее словам, если в страну будут ввозиться данные вакцины для местных граждан, то, «конечно, будем признавать и сертификаты о вакцинации россиян, приезжающих в Черногорию».

Кроме того, по словам Джурович, Черногория также начнет принимать россиян, привитых вакцинами «Ковивак» и «Эпиваккорона», если страна будет ввозить эти препараты для своих граждан, и если они будут одобрены Всемирной организацией здравоохранения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавирусной инфекции нанесла серьезный урон туризму, однако постепенно ситуация восстанавливается.