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Индекс Мосбиржи упал

Индекс Мосбиржи упал ниже 3300 пунктов впервые с конца марта

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Индекс Мосбиржи (IMOEX) опустился ниже отметки 3300 пунктов. По состоянию на 18:42 мск, индекс российского рынка акций снижался на 2,87%, до 3299,14 пункта. Об этом сообщает РБК.

В публикации отмечается, что в последний раз индекс Мосбиржи торговался ниже отметки 3300 пунктов 27 марта 2024 года.

По мнению аналитика «Велес Капитал» Елены Кожуховой, российский рынок акций может остаться под негативным давлением из-за рисков ужесточения монетарных условий в России, о которых активно заявляют представители Центрального банка РФ.

До этого стало известно, что курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в моменте опустился ниже 89 рублей за $1 впервые с 30 января 2024 года.

Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что доллар на Мосбирже не удержался за круглые 90 и рухнул на минимумы за последние 4 месяца.

«Глобальный доллар США откатил от максимумов месяца, что поддерживает иные мировые резервные валюты. Жесткая ДКП ЦБ и нормативы возврата выручки экспортеров способствуют укреплению рубля», — отметил эксперт.

Ранее экономист назвал предел укрепления рубля.

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