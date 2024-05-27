«Иноагентов принимают с почестями»: депутат оценил получение гражданства Молдавии участниками «Би-2»

Депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя заявил в беседе с «Газетой.Ru», что не все жители страны могут так же быстро получить гражданство, как музыканты группы «Би-2». По его мнению, президент Майя Санду приняла такое решение, чтобы позлить Москву.

«Действительно, восемь членов группы «Би-2» получили гражданство Молдовы. Декрет подписала президентка Майя Санду. Все это — часть гибридной войны против России, в которой Молдова выполняет строго отведенную ей роль. Российских дипломатов высылают, журналистов не пускают, граждан Молдовы, которые посетили Россию, держат часами в аэропорту. А вот иноагентов принимают с почестями, разрешают давать концерты, дают в ускоренном режиме гражданство, даже если они не знают языка, не жили в Молдове, не имеют здесь родни и ничего не сделали для страны. А делается это для того, чтобы насолить Москве. И это на фоне принятия закона о лишения гражданства Молдовы тех лиц, которые попали под международные санкции. Вот такая избирательность. Жаль, что не все молдаване могут так же быстро получить гражданство. Видимо, они мало критикуют Россию или совсем не критикуют», — сказал Цырдя.

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства некоторым участникам группы «Би-2». Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации молдавского лидера Адриан Бэлуцел. Гражданство также получили члены их семей.

Ранее Бэлуцел заявил, что некоторые участники «Би-2» и члены их семей подали документы на получение гражданства республики. Он уточнил, что документы музыкантов направят президенту Молдавии и будут рассматривать в категории «предоставления гражданства в интересах Республики Молдова». Бэлуцел отметил, что в стране творчество «Би-2» ценится не одним поколением граждан.

В апреле адвокат Сергей Жорин заявил, что некоторые участники группы «Би-2» захотели получить гражданство Молдавии из-за предвзятого отношения к россиянам за рубежом.

Ранее в Молдавии предупредили о задержаниях россиян на границе из-за соглашения с ЕС.