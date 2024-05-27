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Медведев заявил, что Россия добьется победы в ближайшее время

Медведев: России в СВО нужна только победа, и она ее получит

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время посещения военного полигона Песочненский в Ленинградской области заявил, что Москва в ближайшее время добьется нужных результатов в специальной военной операции. Его слова приводит ТАСС.

«Уверен, что благодаря таким военнослужащим, как вы, благодаря будущим офицерам мы в самом ближайшем будущем добьемся необходимых нам результатов», — заявил он.

По его словам, результаты «понятны».

«Нам нужна только победа, и эту победу мы получим», — добавил он.

До этого сообщалось, то Медведев в понедельник, 27 мая, посетил полигон «Песочненский» в Ленинградской области. Отмечается, что там Медведев провел встречу с военнослужащими, которые заключили контракт с Вооруженными силами РФ. Также он вручил государственные награды российским военным. Также в понедельник, 27 мая, Медведев предложил Александру Беглову баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга от партии «Единая Россия».

Ранее Медведев назвал чемпионство «Зенита» результатом Божьего промысла.

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