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Медведев посетил полигон в Ленинградской области

Медведев провел встречу с военными РФ на полигоне «Песочненский» в Ленобласти

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Павел Бедняков/РИА Новости

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в понедельник, 27 мая, посетил полигон «Песочненский» в Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что там Медведев провел встречу с военнослужащими, которые заключили контракт с Вооруженными силами РФ. Также он вручил государственные награды российским военным.

Также в понедельник, 27 мая, Медведев предложил Александру Беглову баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга от партии «Единая Россия».

25 мая президент РФ Владимир Путин обсудил с руководством оборонных предприятий ход поставок наиболее востребованных вооружений. В совещании приняли участие секретарь Совбеза Сергей Шойгу, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента Алексей Дюмин, а также первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов и другие.

Ранее Медведев назвал чемпионство «Зенита» результатом Божьего промысла.

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