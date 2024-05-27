«Сорвать курортный сезон». ВСУ пытались атаковать Геленджик беспилотниками

В ночь на 27 мая Вооруженные силы Украины попытались нанести удар беспилотниками по территории города-курорта Геленджика. По данным властей Краснодарского края, все БПЛА были сбиты силами ПВО. Чего ждать от ВСУ летом и насколько осложнится ситуация, если США разрешат Киеву наносить удары своим оружием по территории России — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Дешево и страшно

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в результате удара украинских БПЛА никто не пострадал. Серьезных повреждений на территории крупного курорта на Черноморском побережье Кавказа удалось избежать.

Казалось бы, в городе-курорте федерального значения, а именно этот статус был присвоен Геленджику еще в 2001 году, нет никаких крупных объектов военного назначения — ни пунктов высших звеньев военного и государственного управления, ни военно-воздушных и военно-морских баз, крупных группировок войск. В чем тогда заключается замысел ударов БПЛА Вооруженных сил Украины по территории этого одного из значимых мест для летнего отдыха российских граждан?

А именно в этом-то он, скорее сего, и заключается – сорвать курортный сезон в этой части Черноморского побережья Кавказа и вызывать недовольство самых широких слоев местного населения, доходы и благосостояние которых во многом обеспечиваются за счет стабильности притока туристов в летнее время года.

Ведь многие рабочие места, как известно, на российской части Черноморского побережья функционируют только в благоприятное время года, и если туристический поток иссякнет, то уровень жизни местного населения в «мертвый сезон» упадет до опасного для властей уровня.

Ну, кто из российских граждан (да еще с малолетними детьми) поедет в город-курорт, в котором каждую ночь в три-четыре часа будут раздаваться взрывы, разгораться пожары, а в темное время суток по всему населенному пункту будут метаться автомобили экстренных служб.

И главными новостями каждое утро в таком месте отдыха (причем федерального значения) будут следующие: где и что упало из средств воздушного нападения ВСУ, кто пострадал, сколько убитых и раненых, что сгорело.

А ведь для реализации подобного замысла Вооруженным силам Украины не придется привлекать какие-то значительные силы, средства и дорогостоящие суперсовременные технологии. ВСУ достаточно будет каждую ночь наносить удары по городам-курортам всего несколькими беспилотниками сравнительно невысокой стоимости, и тем самым поддерживать в местах отдыха российских граждан необходимый уровень тревожности.

Примерно такую же стратегию ВСУ реализуют сейчас в Крыму. Причем на полуострове удары со стороны ВСУ наносятся в основном по военным объектам, но и это в значительной степени нервирует и местное население, и туристов.

Удары американским оружием

Вполне возможно, что ситуация может сильно ухудшиться, если США разрешат Украине наносить удары по территории России американским оружием.

То, что подобные действия ВСУ могут быть успешными и причем (это самое главное для Киева сейчас) сравнительно малобюджетными, наглядно свидетельствует общая обстановка в акватории Черного моря. Украина, не располагая какими-либо значимыми военно-морскими силами, ракетными ударами по местам якорных стоянок кораблей Черноморского флота и действиями безэкипажных катеров-камикадзе, сумела существенно снизить активность сил ЧФ на море.

Черноморский флот России в настоящее время стоит в базах (в основном портах Кавказа), продолжает обороняться от украинских ракетных ударов, действий наступательного характера не предпринимает, а Украина тем временем свободно вывозит по морю свою продукцию, и пока не наблюдается никаких явных предпосылок к переменам. А задача для ЧФ остается прежней — убрать Украину как таковую с вод Черного моря. Эту обязанность с флота пока еще никто не снимал.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).