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Майку Тайсону понадобилась медицинская помощь во время перелета

Боксеру Майку Тайсону потребовалась помощь медиков во время перелета

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PPE/Global Look Press

Бывшему чемпиону мира по боксу в тяжелом весе Майку Тайсону понадобилась медицинская помощь во время перелета из Майами в Лос-Анджелес. Об этом сообщает NY Post.

По информации источника, у спортсмена из-за обострения язвы закружилась голова, его стошнило. Позднее в команде Тайсона сообщили, что его самочувствие улучшилось.

«Майк благодарен медицинскому персоналу, который ему помог», — отмечается в сообщении.

Тайсон должен провести следующий поединок 20 июня 2024 года — против блогера Джейка Пола. Бой пройдет на стадионе «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в американском Арлингтоне.

Последний раз 57-летний Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка против Роя Джонса-младшего. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей. В профессиональной карьере Майк Тайсон провел 58 поединков, в которых ему удалось одержать 50 побед (44 — нокаутом) при двух поражениях. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

27-летний Джейк Пол имеет в своем активе десять боксерских поединков, в девяти из которых он одержал победу.

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