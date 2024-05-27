Пациент московской больницы домогался 19-летнего студента, ставшего его соседом по палате

Студент пострадал от домогательств соседа по палате в инфекционном центре на северо-западе Москвы. Об этом пишет mk.ru.

По словам 19-летнего потерпевшего, его сосед, которого подселили к нему в палату 23 мая, стал домогаться его той же ночью. Студент рассказывает, что 25-летний уроженец Узбекистана трогал интимные части тела, кусал его и снимал происходящее на телефон.

Это продолжалось в течение нескольких минут, молодой человек не стал прерывать соседа и сделал вид, что спит. Утром пострадавший передал медсестре записку, в которой попросил вызвать полицию и перевести его в другой блок.

Извращенца задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

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