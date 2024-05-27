Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пациент московской больницы домогался 19-летнего студента, ставшего его соседом по палате

В Москве уроженец Узбекистана надругался над соседом по больничной палате

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Студент пострадал от домогательств соседа по палате в инфекционном центре на северо-западе Москвы. Об этом пишет mk.ru.

По словам 19-летнего потерпевшего, его сосед, которого подселили к нему в палату 23 мая, стал домогаться его той же ночью. Студент рассказывает, что 25-летний уроженец Узбекистана трогал интимные части тела, кусал его и снимал происходящее на телефон.

Это продолжалось в течение нескольких минут, молодой человек не стал прерывать соседа и сделал вид, что спит. Утром пострадавший передал медсестре записку, в которой попросил вызвать полицию и перевести его в другой блок.

Извращенца задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее иностранец попытался надругаться над россиянкой посреди улицы, но получил отпор.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами