Более 160 пострадавших обратились за помощью при ликвидации последствий обстрела Юбилейного

Сотрудники штаба помощи пострадавшим от обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Юбилейный Луганской народной республики (ЛНР) оказали помощь 165 людям. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала администрации Луганска.

«За период с 20 по 27 мая в оперативный штаб за практической и консультационной помощью обратилось 165 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что их обеспечили всем необходимым. Подчеркивается, что людям, которые обратились за помощью, предоставляют сухие пайки и питьевую воду, выдают пленку для заклеивания окон.

20 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар французскими ракетами SCALP-EG по Юбилейному в пригороде Луганска. После прилета в населенном пункте начался пожар. Власти развернули штаб по ликвидации последствий обстрела поселка. Уничтожение французской ракеты SCALP в небе над пригородом Луганска попало на видео.

Ранее в ЛНР после удара со стороны украинских войск загорелась нефтебаза.