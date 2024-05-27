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Франция прорабатывает вопрос отправки инструкторов на Украину

Франция прорабатывает вопрос отправки французских военных инструкторов на Украину

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John Leicester/AP

В министерстве обороны Франции заявили, что вопрос отправки французских военных инструкторов для обучения украинских военных на территории Украины все еще прорабатывается. Об этом сообщает BFM Business.

В ведомстве подчеркнули, что обучение на украинских территориях является одним из многих вопросов, которые обсуждаются с момента конференции по поддержке Украины, созванной президентом Франции Эммануэлем Макроном 26 февраля.

В министерстве добавили, что вопрос отправки инструкторов прорабатывается с украинской стороной для понимания точных потребностей Киева.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский подписал документы, позволяющие французским военным инструкторам готовить украинских военнослужащих на территории Украины.

Как рассказали источники Bild, за расширение помощи ВСУ на территории Украины выступают Эстония, Британия, Канада, Литва, Польша и Франция. Против подобного решения – США и Германия. В то же время в материале отмечается, что конкретных решений по расширению поддержки нет.

Ранее в Германии призвали взять под защиту Западную Украину.

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