Премьер Финляндии прокомментировал отправку финских военных на Украину

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал невозможной отправку финских военных на Украину. Об этом сообщает Yle.

В публикации отмечается, что финский премьер не считает сценарий отправки военных возможным для страны, даже если Российская Федерация продвинется глубже на территории Украины.

Орпо добавил, что Хельсинки договорились с Киевом о поддержке на условиях, которые исходили от украинской стороны, а также включают поставку оружия и военную подготовку.

До этого в министерстве обороны Франции заявили, что вопрос отправки французских военных инструкторов для обучения украинских военных на территории Украины все еще прорабатывается.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский подписал документы, позволяющие французским военным инструкторам готовить украинских военнослужащих на территории Украины.

Как рассказали источники Bild, за расширение помощи ВСУ на территории Украины выступают Эстония, Британия, Канада, Литва, Польша и Франция. Против подобного решения – США и Германия. В то же время в материале отмечается, что конкретных решений по расширению поддержки нет.

Ранее в Германии призвали взять под защиту Западную Украину.