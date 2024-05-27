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Байден заявил, что от фашизма мир спасла армия США

Байден: США спасли мир от фашизма, высадившись на пляжах Нормандии

Президент США Джо Байден заявил, что во время Второй мировой войны мир и Европу спасла от фашизма армия США, он не упомянул при этом о роли СССР в разгроме фашисткой Германии. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое мнение Байден высказал, выступая на Арлингтонском военном кладбище в честь национального Дня памяти.

«Представители величайшего поколения, через неделю будет 80 лет с того дня, как вы высадились на пляжах Нормандии, освободили континент и буквально спасли мир», — сказал он.

Это не первый подобный жест властей Соединенных Штатов. Так, 25 апреля российским дипломатам не дали возложить венки к мемориалу «Дух Эльбы» в Вашингтоне. Посол РФ в США Анатолий Антонов пояснил, что это происходит уже третий год подряд. По его словам, раньше россияне приносили цветы к мемориалу вместе с представителями других стран СНГ, и он хочет верить, что рано или поздно власти США вспомнят важность «Духа Эльбы» как основы для равноправных отношений.

Ранее Россия не получила приглашение на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии.

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