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Усманов назвал налоговые изменения справедливыми

Усманов назвал справедливыми вводимые налоговые изменения

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Планируемые в РФ налоговые изменения являются назревшим решением. Об этом заявил российский бизнесмен, основатель холдинга USM Алишер Усманов, пишет РБК.

«[Решение] в том числе, помогает государству решать поставленные им социальные задачи, объем которых растет вместе с экономикой и уровнем благосостояния», — сказал он.

До этого сообщалось, что размером месячного дохода физлица, с которого в его отношении начинает действовать новая шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ), могут стать две средние зарплаты. Подробности приводит РБК, ссылаясь на расширенные рекомендации по налоговым изменениям, которые утвердил комитет Госдумы о бюджету и налогам.

Незадолго до этого депутаты, входящие в комитет Госдумы по бюджету и налогам, по итогам парламентских слушаний одобрили рекомендации по введению многоступенчатой шкалы НДФЛ в России.

Ранее российский миллиардер поддержал налоговые изменения.

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