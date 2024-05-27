Мэру Большого Камня вручили орден Мужества. Он сбежал на СВО из-под следствия

Находящийся в зоне СВО мэр приморского Большого Камня Рустям Абушаев получил орден Мужества. На фронт чиновник отправился в 2023 году, после того, как его заочно арестовали и объявили в розыск по делу о мошенничестве. С тех пор Абушаев дослужился до командира отряда «Тигр» и получил несколько наград, а суд отменил и постановление о розыске, и решение об аресте.

Мэр города Большой Камень в Приморском крае Рустям Абушаев, которого обвиняли в мошенничестве, заявил в Telegram-канале, что ему вручили орден Мужества. Сейчас мужчина находится в зоне проведения специальной военной операции.

«Вчера был награжден государственный наградой, Орденом Мужества, в особом порядке. Хотелось бы поблагодарить всех, кто поддерживает, поблагодарить наш стойкий тыл, что верит и ждет каждого из нас домой. Без вас мы никуда. Спасибо!» — написал Абушаев.

Мэр не уточнил, за что именно получил награду. Министерство обороны РФ официально не подтверждало эту информацию.

Арест и розыск

В марте 2023 года в отношении Абушаева возбудили уголовное дело о мошенничестве с землей и ведении бизнеса через доверенных лиц. По версии следствия, чиновник, будучи главой Надеждинского района Приморского края (он занимал этот пост в 2019–2021 годах), вместе с двумя фигурантами предоставил инвалиду и ветерану труда два земельных участка площадью более трех гектар и стоимостью 54 млн рублей. Затем собственность переоформили на третьих лиц и разделили на 22 участка, которыми фигуранты уже стали распоряжаться «по своему усмотрению».

Суд заочно арестовал обвиняемого, после чего его объявили в федеральный розыск.

В апреле 2023 года Абушаев неожиданно сообщил в Telegram-канале, что он находится в зоне СВО:

«Решение приехать сюда я принял давно, но острую необходимость особенно прочувствовал, когда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных. Это наша Родина, наши люди, и я хочу защищать свою страну и своих людей. Вернемся обязательно с победой! Постараюсь передавать весточки по мере возможности».

В этом же месяце суд отменил решение об аресте, а затем и об объявлении чиновника в федеральный розыск.

За время службы Абушаев стал командиром добровольческого отряда «Тигр» (он называет его приморским отрядом), хотя начинал с позиции пулеметчика. Мэр даже организовал встречу жительниц Большого Камня с их мужьями и сыновьями в зоне СВО.

«Я привез не просто жен и матерей Большого Камня. В их лице я привез всех женщин, которые ждут дома своих бойцов. Только тут, на месте, можно увидеть как действительно проходит военный быт, убедиться в обеспечении необходимых припасов, побывать в полевых условиях службы. Не каждая женщина осмелится на такой шаг, но наши землячки показали свою храбрость, силу духа и отвагу. Настоящие боевые подруги!» — добавил Абушаев.

Другие награды

Орден Мужества стал третьей наградой Абушаев, полученной в зоне СВО. Так, в декабре 2023 года он сообщил, что награжден вместе с другими военнослужащими и опубликовал свою фотографию с медалью «За храбрость» II степени на груди. Через неделю Абушаев добавил, что награды вручал лично губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По словам мэра, чиновник часто приезжает в зону СВО.

22 мая Абушаев сообщил, что военнослужащих его отряда наградили «за бои под Павловкой, Никольским и Новомихайловкой», он не уточнил, какого рода медали получили бойцы. Мэру также вручили медаль добровольца на СВО.