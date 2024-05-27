МЧС РФ прокомментировало сообщения о пожаре на зерновом терминале в Азове

МЧС РФ назвало ложными сообщения о пожаре на зерновом терминале в городе Азове в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что камеры наблюдения не показали задымления на этом объекте и информации о возгорании не было.

До этого Telegram-канал Shot писал, что в Азове в Ростовской области загорелся зерновой терминал.

Ранее в Ростовской области произошел пожар в здании полимерного завода. Площадь пожара составила 250 кв. м. О причинах возгорания не сообщалось.

16 мая беспилотники ВСУ атаковали топливную базу в Ростовской области.

В результате атаки двух беспилотников на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва. Отмечается, что возгорания топлива не было.

Ранее в России спрогнозировали рекорд по продажам зерновых за рубеж.