Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МЧС РФ прокомментировало сообщения о пожаре на зерновом терминале в Азове

МЧС РФ назвало ложными сообщения о пожаре на зерновом терминале в Азове

close
100%
Shot' class="item-image" >
Телеграм-канал Shot

МЧС РФ назвало ложными сообщения о пожаре на зерновом терминале в городе Азове в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что камеры наблюдения не показали задымления на этом объекте и информации о возгорании не было.

До этого Telegram-канал Shot писал, что в Азове в Ростовской области загорелся зерновой терминал.

Ранее в Ростовской области произошел пожар в здании полимерного завода. Площадь пожара составила 250 кв. м. О причинах возгорания не сообщалось.

16 мая беспилотники ВСУ атаковали топливную базу в Ростовской области.

В результате атаки двух беспилотников на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва. Отмечается, что возгорания топлива не было.

Ранее в России спрогнозировали рекорд по продажам зерновых за рубеж.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами