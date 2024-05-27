В Днепропетровской области Украины поврежден инфраструктурный объект

В Никопольском районе Днепропетровской области Украины повреждены ряд объектов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава местной областной администрации Сергей Лысак.

По словам Лысака, повреждения были нанесены инфраструктурному объекту, частному предприятию, энергетическому оборудованию и линии электропередачи. Их конкретное месторасположение не уточняется. Осколочное ранение получил 56-летний местный житель.

По данным официального ресурса для оповещения населения, воздушная тревога сегодня объявлялась в Днепропетровской области четыре раза.

26 мая сообщалось, что в Днепропетровской области Россия ударила по складу с ракетами ATACMS. Объект атаки находился в городе Павлоград. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что это стало существенной помощью в отражении атак для сил противовоздушной обороны (ПВО) РФ.

Ранее в Днепропетровской области заминировали одну из подстанций.