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На СВО погиб расстрелявший пятерых уголовников челябинец

Челябинец, расстрелявший пятерых напавших на его дом уголовников, погиб на СВО

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Евгений Биятов/РИА Новости

Житель села Миасское Челябинской области Александр Григорьев, которого оправдали за расстрел уголовников, напавших на его дом, погиб во время боев на СВО. Об этом сообщает URA.RU.

«Он вместе с водителем и оператором ехал на «Уазике» на подъезде к передовой. И тут вражеский дрон… Прямое попадание в машину», — заявил адвокат Алексей Пешков.

Григорьев отправился на передовую во время частичной мобилизации в октябре 2022 года. Он работал оператором дрона, получил несколько медалей.

В ночь с 1 на 2 января 2016 года на дом Григорьева напали пятеро человек с ножами и палками в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Мужчина достал ружье и выстрелил в нападавших. Четыре человека получили смертельные травмы, пятый был ранен. За Григорьева заступались местные жители, была создана петиция в его защиту. После разбирательств дело было закрыто.

До этого сообщалось, что лидер ОПГ, получивший амнистию после СВО, застрелил мужчину.

Ранее в Челябинске экс-вагнеровцы устроили массовую драку со стрельбой.

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