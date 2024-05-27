На СВО погиб расстрелявший пятерых уголовников челябинец

Житель села Миасское Челябинской области Александр Григорьев, которого оправдали за расстрел уголовников, напавших на его дом, погиб во время боев на СВО. Об этом сообщает URA.RU.

«Он вместе с водителем и оператором ехал на «Уазике» на подъезде к передовой. И тут вражеский дрон… Прямое попадание в машину», — заявил адвокат Алексей Пешков.

Григорьев отправился на передовую во время частичной мобилизации в октябре 2022 года. Он работал оператором дрона, получил несколько медалей.

В ночь с 1 на 2 января 2016 года на дом Григорьева напали пятеро человек с ножами и палками в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Мужчина достал ружье и выстрелил в нападавших. Четыре человека получили смертельные травмы, пятый был ранен. За Григорьева заступались местные жители, была создана петиция в его защиту. После разбирательств дело было закрыто.

До этого сообщалось, что лидер ОПГ, получивший амнистию после СВО, застрелил мужчину.

Ранее в Челябинске экс-вагнеровцы устроили массовую драку со стрельбой.