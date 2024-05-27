Избиение депутата и 270 задержанных: армяне во главе с архиепископом требуют отставки Пашиняна На акциях протеста против Пашиняна в Армении задержаны 273 человека

Акции протеста против политики Никола Пашиняна проходят в Армении. По призыву архиепископа Баграта Галстаняна митингующие перекрывают дороги и шествуют по Еревану, требуя отставки премьер-министра. Они обвиняют его в добровольной односторонней передаче армянских земель Азербайджану из-за согласия отдать Баку четыре села в рамках делимитации границы. На данный момент задержаны более 270 человек.

Акции протеста начались в разных регионах Армении после согласования Ереваном и Баку делимитации границы в районе Тавушской области. Митингующие вышли на улицы по призыву предводителя Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Баграта Галстаняна, они требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщил ТАСС. В данный момент задержали более 270 протестующих, среди них — член оппозиционной фракции «Армения» Ашот Симонян.

По данным «Sputnik Армения», вначале протестующие перекрыли трассу Ереван — Аштарак, затем — заблокировали дороги Ереван — Армавир, Ереван — Севан, трассу Армавир — Мецамор и несколько улиц армянской столицы. Улицы перекрывают с помощью автомобилей, скамеек, мусорных баков и электросамокатов. В центре Еревана заметили и машину архиепископа Галстаняна, которой он перекрыл улицу. Полицейские пыталась передвинуть автомобиль, удалось ли им это — не сообщалось. Впоследствии архиепископ вместе с группой протестующих начал шествие по столице.

Акции прошли также в ереванском метро: на опубликованных кадрах видно, как толпа на станции скандирует лозунги.

«Избивают без угрызений совести»

По состоянию на 11.45 мск, на акциях протеста задержаны 273 человека. По словам Галстаняна, двое из них попали в медицинские учреждения после жестких действий полиции. Один из них — певец Арсен Григорян, получивший травму ноги.

Кроме того, в числе задержанных — младший сын бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова Игорь и депутат армянского парламента Ашот Симонян. Задержание последнего попало на видео: на кадрах видно, как парламентария окружили около 30 «красных беретов» (спецназ. – «Газета.Ru»). Полицейские несколько раз ударили по разным частям тела, а затем увезли. Пресс-секретарь армянского МВД Нарек Саркисян сообщил, что по факту избиения депутата назначено служебное расследование.

Еще одному пострадавшему, чье имя не называется, потребовалось накладывать швы: по словам депутата Гегама Манукяна, полицейские вытащили мужчину из машины и избили.

«Женщин, девушек, несовершеннолетних <...> подвергают насилию, избивают без угрызений совести, еще и угрожают. Я слышал, что за каждый случай применения насилия они получают премиальные», — заявил депутат от фракции «Айастан» Гарник Даниелян.

По данным движения «Национальный фронт», участвующего в протестах, полиция также применила против активистов слезоточивый газ на улице Абовяна.

При этом глава армянской полиции Арам Ованнисян заверил, что сотрудники правоохранительных органов «никого не задерживают без оснований». Он попросил прессу передать архиепископу Галстаняну просьбу призвать протестующих «вести себя нормально».

С чего все началось?

Армения и Азербайджан в рамках урегулирования военного конфликта договорились о делимитации границы в районе Тавушской области. Однако фактически Ереван согласился отдать Баку четыре села — процесс основывается на декларации 1991 года. Раньше эти населенные пункты контролировал Азербайджан, а затем они перешли Армении.

Армянская оппозиция не согласилась с таким положением дел. Лидер движения «Тавуш во имя родины» Гурген Меликян во время выступления на митинге заявил, что они выдвигают кандидатуру архиепископа Баграта Галстаняна на должность премьер-министра Армении.

«С первого дня я говорил, что это борьба не ожиданий, потому что люди всю жизнь боролись за ожидания — кресла, должности, денег. Я никогда не претендовал на должности и степени и не собираюсь этого делать и впредь. Это движение — против лжи и во имя истины, с божьего благословения привело нас к этому итогу, и, я уверен, приведет и к следующему», — заявил кандидат, цитирует ТАСС.

Галстанян возглавил и акции протеста. Движение «Тавуш во имя родины» требует отставки Пашиняна из-за якобы односторонней передаче земель Азербайджану и избрания Галстаняна премьером.

Сам Пашинян во время выступления в парламенте 22 мая назвал апостольскую церковь агентом влияния:

«У армянского народа был опыт, когда они [духовенство] шли в Кесарию и были помазаны, а придя в Армению, становились агентами влияния. Кажется, у них ничего не изменилось до сих пор. Но мы решим этот вопрос за два-три месяца».

Пашинян и его администрация считают, что делимитация границ поможет снизить риски возникновения нового конфликта.