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В Молдавии задержали шесть граждан Украины

В Молдавии задержали шесть граждан Украины за незаконное пересечение границы

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border.gov.md

Шесть граждан Украины были задержаны при незаконном пересечении молдавской границы. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной полиции страны в своем Telegram-канале.

«Шесть граждан Украины были задержаны при незаконном пересечении молдавско-украинской границы. Пограничная полиция заметила группу мужчин, которая пешком пересекла границу в районе Окница», — говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что украинцам помогли добраться до территории Молдавии за €6–7 тысяч.

До этого Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что сотрудник одесского военкомата вносил изменения в реестр военнообязанных за деньги для того, чтобы помочь уклонистам не попасть под мобилизацию.

Чиновнику грозит до 15 лет тюремного заключения. Сообщается, что с лета 2023 года он сделал данные о 138 военнообязанных непригодными для военной службы.

Ранее на Украине придумали новый способ поиска уклонистов.

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