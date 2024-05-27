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В Британии огласили приговор мужчине, который перелез через забор Букингемского дворца

В Британии мужчину осудили за проникновение на территорию Букингемского дворца

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Felipe Dana/AP

Мужчина перелез через забор Букингемского дворца и попал под суд, пишет The Sun.

В августе 2023 года 52-летний Турайсингем Куманарадж перелез через ворота, чтобы попасть во двор королевской резиденции. Примерно через четыре минуты его остановили полицейские. Мужчина заявил, что не знает, где находится, и хочет в туалет.

Тем не менее правоохранители проверили историю поиска в телефоне нарушителя и выяснили, что он изучал членов королевской семьи и дворец. Мужчину отпустили, но уже в сентябре его поймали возле начальной школы в лондонском районе Ист-Энд. Затем Куманарадж напал на четырех полицейских, а два дня спустя попытался украсть женскую сумочку, схватив ее владелицу за шею и потащив за собой.

На слушаниях по делу он признался в проникновении на охраняемый объект, а также в трех других пунктах обвинения, но продолжил отрицать виновность в попытке кражи сумки. В итоге ему запретили приближаться к охраняемым объектам, назначили реабилитацию, условный тюремный срок и обязали носить полицейскую метку в течение шести месяцев.

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