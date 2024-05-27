Сотня диких кур терроризирует жителей деревни

В графстве Норфолк жители деревни жалуются на стаю диких кур, которые не дают им спокойно жить. Об этом сообщает Daily Star.

Сотня диких кур поселилась на опушке леса в деревне Снеттишем в британском Норфолке. Местные жители устали от соседства с птицами, которые по ночам вытаптывают газоны и портят цветы, а утрами не дают спать сельчанам.

Курицы стали местной достопримечательностью, в деревню приезжает много туристов, которые подкармливают птиц, в результате в месте их обитания появились крысы. Жители деревни опасаются, что грызуны проберутся в дома. Пока властям не удалось найти решение проблемы.

До этого сообщалось, что житель Аляски подвергся нападению лосихи, когда пытался сфотографировать ее детенышей. 70-летний житель Аляски увидел новорожденных лосят во время прогулки по лесу недалеко от города Хомер. Из кустов выбежала разъяренная лосиха и напала на фотографа. Мужчину с тяжелыми травмами спустя несколько часов нашли местные жители, на место были вызваны экстренные службы, но медики не смогли спасти пожилого человека.

Ранее крупный бык попытался забодать туристку и попал на видео.