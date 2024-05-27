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Военный эксперт объяснил нахождение французских инструкторов на Украине

Тимошенко: французские инструкторы были на Украине до официального разрешения

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Umit Bektas/Reuters

На Украине уже достаточно много военных инструкторов из разных стран, еще без официального разрешения. Об этом заявил NEWS.ru военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко.

«Французские инструкторы там были и до этого, это не секрет. Были даже наемники. Полагаю, что сейчас им просто на официальном уровне разрешили это делать», — сказал он.

До этого в министерстве обороны Франции заявили, что вопрос отправки французских военных инструкторов для обучения украинских военных на территории Украины все еще прорабатывается.

В ведомстве подчеркнули, что обучение на украинских территориях является одним из многих вопросов, которые обсуждаются с момента конференции по поддержке Украины, созванной президентом Франции Эммануэлем Макроном 26 февраля.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский подписал документы, позволяющие французским военным инструкторам готовить украинских военнослужащих на территории Украины.

Ранее в Эстонии заявили об инструкторах НАТО на Украине.

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