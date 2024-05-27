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Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области

Минобороны России: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Белгородской области

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Shutterstock

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Военные уничтожили беспилотники около 19:00 (мск).

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.

Ранее в этот же день Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Красное в Шебекинском городском округе. До этого белгородские средства ПВО сбили самолет ВСУ под Волчанском.

Утром 27 мая российские силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника самолетного типа над Брянской областью. По словам губернатора региона Александра Богомаза, дроны были уничтожены над Брасовским и Севским районами области. Как заявил чиновник, пострадавших и разрушений нет.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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